Obrat na Východ, přerušení spolupráce. Jak mohou slovenské volby změnit směřování země

Slovenské volby na konci září mohou do velké míry otočit zahraničněpolitickou orientaci našich východních sousedů. Některé politické strany včetně největšího favorita, strany Směr – sociální demokracie expremiéra Roberta Fica, v kampani zdůrazňují odmítání pomoci Ukrajině, jsou vstřícné k Rusku a útočí na Evropskou unii a USA. Popisujeme, co by mohl Ficův návrat přinést.