Úvahy špatného žáka o formálním vzdělání

Je nepochybným a prioritním českým zájmem, aby zdejší školství fungovalo lépe a ještě lépe aby žáci měli ke vzdělávání a vzdělávacím institucím pozitivní vztah. Ondřej Štindl vzpomíná na předrevoluční školství, na to, jak strašně nerad chodil do všech tří škol, jež v životě musel navštěvovat. A dochází mimo jiné k tomu, že vidět školu jako nepřátelské území může mít i nějaké výhody.

K momentům, kdy jsem si nejsilněji uvědomil, že existuje nějaký zásadní přeryv mezi životní zkušeností mou a generací mých potomků, patří ten, když jsem je sledoval, jak se vypravují do školy, a uvědomil si, že tam jdou docela rádi. Já nic takového nepoznal, jakžtakž jsem absolvoval školy tří stupňů a všechny jsem je nesnášel. Nepovažoval jsem školu za v aspoň nějaké míře svoje prostředí, ale za nepřátelské území.

Jistě to souvisí s charakterem doby, v níž jsem školy navštěvoval. Jinak by v mé paměti nebyly ty slaďounké a nebezpečné předsedkyně stranických organizací, dogmatičtí a zákeřní učitelé občanské nauky, poníženě zbabělí pedagogové, vysvětlující nevyzváni před studenty svou absenci na prvomájovém průvodu, na výročí „Vítězného února“ by se nekreslily továrny a spousty a spousty dalších dobově specifických úkazů. Především by v ní nebyla ta někdy až dusivě upjatá a v něčem také bezduchá atmosféra, vyplývající také z moci, již tehdy učitelé nad žáky měli, jejich šance zkomplikovat studentovi život byly ve srovnání s dneškem skutečně dalekosáhlé.

„Výhody“ normalizačního vzdělávání

Navíc se dá říci, že jsem byl