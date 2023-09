Dřív Putin krmil Kima chlebem a solí, dnes od něj chce zbraně. Přijede ale lídr KLDR vůbec?

Kim Čongun se podle New York Times za pár dní vypraví do Vladivostoku na schůzku s Vladimirem Putinem. Dávalo by to smysl: Oba touží po něčem, co má ten druhý. Navíc Kimova poslední známá cesta za hranice vedla před čtyřmi lety právě do Ruska. Jenže teď není vyloučeno, že severokorejský vůdce do svého pancéřovaného vlaku vůbec nenastoupí.