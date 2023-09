Ženy, které zůstaly. Jak žijí ty, jejichž muži migrovali?

Slovenská novinářka Magdaléna Rojo mapovala v průběhu posledních let na čtyřech kontinentech životy žen, jejichž manželé odešli za prací. Mluvila s nimi o tom, jak zvládají novou životní situaci, jakým největším výzvám čelí, ale také o tom, co se díky odchodu manželů naučily. „Jejich životní reality jsou samozřejmě zcela odlišné. Často je ale spojují ty nejlidštější věci,“ říká v rozhovoru autorka knihy o ženách, které zůstaly.

V rozhovoru se mimo jiné dočtete:

Co všechno se pro ženu změní v momentě, kdy muž odejde?

Jak lze udržovat partnerské či rodinné vztahy, když jsou muži pryč někdy i roky?

Co mají ženy, jejichž manželé migrovali, společného – a to bez ohledu na to, zda pocházejí z rumunské Transylvánie, indického Rádžastánu nebo mexické Chihuahuy?

Jaké otázky si ženy, které zůstaly, raději nekladou?

A může být migrace emancipačním nástrojem?

Když ve veřejné debatě mluvíme o migraci, většinou je to ze dvou úhlů pohledu: z hlediska lidí, kteří migrují, a pak z pohledu přijímajících společností. Vy a váš manžel jste se ale ve své reportážní práci rozhodli soustředit na třetí úhel, o kterém tolik slyšet není. Konkrétně na zkušenost žen, které zůstávají na místě, zatímco muži odcházejí. Proč?

Právě z důvodu, který jste sama zmínila – není o něm moc slyšet, a já se ve své práci snažím poukazovat právě na lidi a věci, o kterých se mluví málo. Musím ale přiznat, že si mě tento úhel víceméně našel, ani já jsem se mu předtím nevěnovala.

Téma migrace jsem v minulosti zpracovávala zejména ze dvou pohledů, o kterých mluvíte – sledovala jsem osudy lidí, kteří se přesouvají, a integrační procesy v zemích, kam přijdou. Můj zájem o ženy, které zůstaly, začal až po vyslechnutí příběhu jednoho Kubánce, který si ke mně a manželovi přisedl v letadle z Mexika do Evropy. Začal si s námi povídat o tom, jak odešel od rodiny, od dětí a manželky. V té chvíli jsem si uvědomila, že například v případě Kuby se člověk s těmi, které nechal za sebou, opravdu nemůže jen tak jednoduše kdykoli spojit přes internet. A v té chvíli jsem začala více uvažovat, jak tyto ženy vlastně žijí.

Když jsme se pak vrátili do Mexika, kde žijeme, všimla jsem si, jak je to téma přítomné – že žen, které zůstaly, zatímco jejich manžel je pryč, je velmi mnoho. Začalo mě tedy zajímat, proč se o nich a o jejich rodinách moc nemluví, dokonce ani na akademické půdě. Právě rodiny jsou přitom často motivací k tomu, aby se muži vůbec dali do pohybu, a následky jejich odchodu