Volby, v nichž se popularita kupuje za potraviny. „Pacto de corruptos“ prohrál, ale nechce se Guatemaly vzdát

Na sešlapaném fotbalovém plácku v chudé čtvrti středoguatemalského Mixca Sacoj na okraji hlavního města Ciudad de Guatemala leží hromada zelených fazolek. Místní obyvatelé přicházejí, aby si naplnili přinesené igelitky a nádoby. „Jedna neziskovka nám je darovala. Máme tu v Guatemale ohromnou bídu,“ říká muž, který se představuje jako pastor jedné z mnoha evangelikánských církví.

Dobrá, ale proč se kolem haldy povalují plakáty prezidentské, aktuální vládou podporované kandidátky Sandry Torres? „To jsme sem dali jenom proto, aby se fazolky na zemi neušpinily,“ vymlouvá se suverénně muž. Rezolutně odmítá, že by ta lehce povadlá zelenina měla cokoliv do činění s politikou a blížícími se volbami. A to, že by právě v tomto prostoru měl právě teď probíhat nahlášený mítink opozice? O tom prý pastor nic netuší.

Každopádně poté, co jsme se společně s dánskou kolegyní jako volební pozorovatelé EU (snadno identifikovatelní díky logu přes celá záda modré vesty) v této okrajové části města Mixco objevili, vykládka z bílého kamionu, který opatrně nemá žádné stranické logo, končí. Zamračený řidič zavírá dveře návěsu narvaného fazolkami a kamsi odjíždí.

Semínko změny

O sto metrů vedle na cestě mluví k hloučku o dvaceti osobách