Vydejte se do ráje. Alternativní Amerika jako rasistická země i fašistická diktatura v novém románu Hanyi Yanagihary

Yanagihara debutovala před deseti lety knihou Lidé ve stromech (The People in the Trees) inspirovanou životním příběhem virologa Gajduseka. Jeho rodiče pocházeli ze Slovenska a Maďarska a Gajdusek v roce 1976 získal Nobelovu cenu. O nějakých dvacet let později byl však odsouzen za pohlavní zneužívání a strávil téměř rok za mřížemi.

Gajdusek během svých výzkumných cest do Tichomoří oslovoval chudé děti, zejména chlapce, bral je s sebou do Spojených států a tam jim zajišťoval vzdělání. Právě jeden z těchto chlapců, už jako dospělý, Gajduseka obvinil ze zneužívání. Pro úplnost dodejme, že Gajdusek se ke zneužívání doznal.

Románový debut autorky, která vyrostla na Havaji, se dočkal vřelého kritického přijetí a okamžitě Yanagiharu etabloval na americké literární scéně.

Malý život

Její druhý román Malý život vyšel v roce 2015, nominace na Booker Prize (bylo to rok poté, co se toto původně britské ocenění otevřelo i americkým autorům) knize zajistila celosvětovou popularitu. Záhy román ve výborném překladu Petry Diestlerové vyšel i česky.

V knize Yanagihara osvědčila neobyčejný vypravěčský talent: nabídla strhující