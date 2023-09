Fakt si myslíte, že se má Ukrajina vzdát Krymu? Zkuste to vysvětlit novému ministrovi obrany

Když ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj o víkendu oznámil odvolání ministra obrany Olexije Reznikova, vysvětlil to tím, že rezort obrany potřebuje „nové přístupy“.

O odstoupení jedné z nejvýraznějších tváří Ukrajiny v době války, kterou proti ní vede Rusko, se přitom spekulovalo už od začátku roku.

Tou hlavní příčinou byly hlavně korupční skandály v rezortu armády. V době, kdy Ukrajina dostává vojenskou pomoc za miliardy dolarů a na frontě v Záporožské oblasti a na Donbasu umírá mnoho ukrajinských vojáků, rezonovaly kauzy velmi silně.

Podle odhalení ukrajinského týdeníku Zerkalo neděli kupovalo ukrajinské ministerstvo obrany potraviny pro vojáky dvakrát až třikrát dráže ve srovnání s cenami v kyjevských obchodech. Například zatímco jedno vejce v obchodech Silpo stálo sedm hřiven, v armádě za něj zaplatili 17. A zatímco brambory se prodávaly za devět hřiven, ministerstvo armády stál kilogram 22.

Kauz bylo víc. V jedné z posledních se z maskáčových bund z Turecka během proclení náhle staly zimní letecké bundy a ty najednou nestály 29 dolarů za kus, ale 86.

Navzdory kritice ale sedmapadesátiletý Reznikov na svém postu setrvával, přestože sám svůj odchod nabízel.

Definitivní konec přišel až teď po kritice – podle některých hlasů ne zcela oprávněné – pomalejšího tempa protiofenzivy. Reznikov skončil po více než 550 dnech války, během nichž podle jeho slov Ukrajina osvobodila více než 50 procent svého území okupovaného Ruskem.

„Bylo mi ctí sloužit Ukrajincům a posledních 22 měsíců pracovat pro ukrajinskou armádu; šlo o nejtěžší období v ukrajinských moderních dějinách,“ napsal Reznikov na sociální síti X. Nově by měl působit jako velvyslanec v Londýně.

I have submitted my letter of resignation to Ruslan Stefanchuk @r_stefanchuk, Chairman of the Parliament of Ukraine @verkhovna_rada

It was an honor to serve the Ukrainian people and work for the #UAarmy for the last 22 months, the toughest period of Ukraine’s modern history.

🇺🇦 pic.twitter.com/x4rXXcrr7i

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) September 4, 2023