Rok a půl žila s lovci a sběrači v Africe: Neznají koncept viny, netolerují vychloubání se a za ideál krásy považují špičaté zuby

Sociální antropoložka Daša Bombjaková strávila v letech 2013 až 2015 rok a půl v lovecko-sběračské komunitě Mbendjele lidí BaYaka (Pygmejové) na severu Konžské republiky u řeky Motaba. V rozhovoru například popisuje, že místní lidé vyvinuli speciální instituci k zesměšnění každého, kdo by se chlubil. „Je to divadlo, při kterém lidé napodobují podivné nebo chvástavé chování druhých a takovýmto způsobem se je snaží znemožnit,“ říká Daša Bombjaková.

„Kdyby si někdo z nich začal nárokovat, že je nejšikovnější a nejlepší, a argumentoval by, že má mít právo na více žen nebo jídla, pro komunitu by to byl problém. Rozdíly vidí, ale aktivně se brání tomu, aby je zdůrazňovali. Takto předcházejí nerovné distribuci zdrojů,“ dodává vědkyně z Univerzity Komenského v Bratislavě.

V komunitě Mbendjele zažila i praxi dělení se na požádání čili povinnost dělit se s jinými. „Někdy jsem potřebovala sníst něco, co mi připomínalo domov. Sardinky k tomu měly nejblíže a bylo pro mě těžké se o ně dělit. Tak jsem si vymýšlela různé techniky, jak se nedělit. Koupila jsem si rajčatový protlak a s osolenou vodou jsem ho dala do hrnce. Tvářila jsem se, že je to medicína, takže jsem se nemusela dělit. Ale dívali se na mě podezíravě,“ říká Bombjaková o příhodách z lesa.

V rozhovoru se mimo jiné dočtete:

jaké mají v komunitě Mbendjele lidí BaYaka představy o stvoření světa, posmrtném životě a jak vypadá pohřeb a hrob;

zda BaYaka znají partnerství z lásky, líbají se na veřejnosti a jak se krášlí;

jak vypadá lov, zda loví i ženy a jaké zbraně používají;

co BaYaka vědí o našem světě a jak vědkyně zvládala život bez kontaktu s civilizací.

Jelikož se české a slovenské názvosloví teprve vytváří, budeme používat anglické výrazy pro slova používaná v komunitě Mbendjele. Výrazy z jazyka „Mbendjee Yaka“ (oficiálně jako jazyk Aka), kterým mluví, budeme uvádět foneticky. Místní jazyk ovládá Bombjaková nejlépe na světě – překládá jej i pro dokumentární filmy z celého světa.

V minulosti jste řekla, že BaYaka lidé z komunity Mbendjele jsou vyhlášení muzikanti a stále zpívají. Jaký význam tedy zvuk a zpěv v jejich kultuře mají?

Velký. Rozlišují mezi dobrým a špatným zvukem, kam patří dětský pláč, křik nebo hádky. Špatné zvuky jsou spojeny s porušováním norem, například se skrýváním jídla, o které se člověk nechce podělit. Za špatné zvuky se považuje vše rušivé, co narušuje pohodu a životní soulad.

Jaké jsou naopak dobré zvuky?

Jedná se o zvuky, které se vydávají při zpěvu, tanci, smíchu, zábavě nebo běžné komunikaci. Také o zvuky lesa, které vydává hmyz či ptáci.

Cílem je vyrábět co nejvíce dobrých zvuků, abyste se líbili lesu. V opačném případě se les uzavře a lidem neumožní najít zvěř nebo divoký špenát. Mělo by to špatný vliv na celou komunitu.

BaYaka zpívají často. Někdy mě to rozčilovalo, protože nejsem zvyklá slyšet ustavičně nějaký hluk. Zpěv i konverzace jsou polyfonní – to znamená, že lidé zpívají i mluví najednou. Nečekají, až domluvíte. Pokud na to nejste zvyklí, připadá vám to chaotické a únavné. Přinejmenším mě to vyčerpávalo, když jsem se jejich jazyk učila.

Denní konverzace žen jsou hlučné, melodické a zpěvné – když se někam jde, zpívá se. Když se jde na lov, zpívá se. Když se jde na rybolov, zpívá se. Když se ženy ráno vzbudí, zazpívají si. Když se jdou koupat, zpívají. Muži jsou spíše tiše a zapojují se během rituálů.

Lze původ hlučného chování vysvětlit snahou, aby o nich zvířata v džungli věděla?

Takové evoluční interpretace se objevují. Ve skupině je vždy alespoň jedna žena, která