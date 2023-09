Sigma díry, pí díry, kulová kráva, vynikající práce českých vědců a proč je popularizace vědy těžká

Kam až sahají možnosti popularizace vědy a kde končí? Na příkladu jednoho aktuálního výsledku se dá výtečně ilustrovat, proč veřejnost vědu málo doceňuje, jak málo se pro to dá i při nejlepší vůli udělat a jaká škoda to je. Vítejte ve světě pí děr a molekulových orbitalů.

Řečený vědecký výsledek spočívá v tom, že tým z několika tuzemských pracovišť jako první na světě prokázal přímým pozorováním – pomocí rastrovacího elektronového mikroskopu měřícího povrchový potenciál – existenci nerovnoměrného rozložení náboje (takzvané pí díry) v molekulách některých aromatických sloučenin. Vědci tím navázali na svůj úspěch z roku 2021, kdy stejnou technikou ověřili existenci sigma díry v blízkosti halogenového atomu kovalentně vázaného k uhlíku.

Cože?

Kdo předchozímu odstavci nerozumí, nechť posoudí, o kolik – pokud vůbec o něco – to bude lepší, až dočte tento článek do konce. (Dočte-li.) Kdo mu rozumí, může jednak pořizovat seznam nepřesností a chyb, jichž se dopustím, jednak si uvědomit, jak daleko je dnešní věda od širšího publika. Obě tyto činnosti se navzájem nevylučují, spíš naopak.

Halogeny

Nejprve se budeme věnovat staršímu z obou objevů, tedy sigma díře, protože mně to usnadní výklad a vám pochopení. Už tady máme první problém. Z žurnalistického hlediska je takové pořadí nevhodné. Začít by se mělo aktuální událostí, která čtenáře vtáhne do děje, ne nějakým historickým výkladem. (Když přesně víte, co děláte a proč, můžete při psaní porušovat pravidla, ale ani pak byste to neměli dělat příliš často.)

Tentokrát se však pokusíme vyměnit za vysvětlitelnost vše, co je k dispozici. A proto: