Vláda Petra Fialy se dostala do prvního vážnějšího střetu s prezidentem. Kabinet počítal s tím, že hlava státu do konce srpna podepíše důležitou penzijní novelu. Petr Pavel se ale vzepřel a dokument stvrdil podpisem až s jednodenním zpožděním. Podle premiéra Fialy může zpoždění v účinnosti novely stát miliardy korun.

Prezident změnil na poslední chvíli názor. Popisujeme, co předcházelo jeho rozhodnutí o důchodech

Prezident zkomplikoval situaci vládě, která chtěla změny v důchodech dostat do Sbírky zákonů do konce srpna tak, aby byly účinné už od září. Cílem bylo rychle zpřísnit pravidla pro odchod do předčasného důchodu, aby nebyl tak výhodný. Pavel se ale záměru vládních stran vzepřel.

Podle zdrojů redakce seznámených s průběhem jednání byl prezident na začátku včerejšího setkání s premiérem rozhodnutý, že