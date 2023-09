Vada mého života: Jak se smířit se zadrháváním, byť ze sebe občas nevydáte ani hlásku

Otevřel jsem pusu – a nic. Zbývalo třicet čtyři minut do konce hodiny a já si potřeboval odskočit. Chtěl jsem se učitelky dovolit větou „Můžu prosím na záchod?“, ale řeč se zasekla na prvním písmenu. Věděl jsem, že to může skončit takhle, ale bylo to tak akutní, že jsem to riskl. „Mmmmmmmm,“ zaznělo z mých úst. Učitelka na mě hleděla a čekala. Třída ztichla a poslouchala. Tím se to ještě zhoršilo a po dvaceti sekundách jsem to raději vzdal a šel si sednout.

Jedna z mnoha historek, která se mi vybaví, když se mě někdo zeptá, odkdy zadrhávám. Když si na ni vzpomenu, cítím stud, smutek a frustraci. Zadrhávám zhruba od deseti let. Není to mechanická vada řeči jako třeba ráčkování. Trpím psychickým blokem, při kterém se