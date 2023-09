Chybu v penzijní novele si za rámeček nedám. Důsledky ale nebudou vážné, říká vládní poradce

Ekonom z Univerzity Karlovy Petr Janský je šéfem důchodové komise Národní ekonomické rady vlády. Podílel se tedy i na penzijní novele, vůči jejíž podobě se ve čtvrtek ohradil prezident Petr Pavel. Návrh se ale nakonec rozhodl podepsat. Janský výtky hlavy státu chápe a uznává, že v zákoně je chyba. Vláda chtěla novelou na důchodech ušetřit, zmíněný omyl by je ale paradoxně mohl prodražit. Podle ekonoma nicméně nejde o zásadní problém. Nový model je podle něj spravedlivější, i když může být dražší.

Prezident ve svém prohlášení k podpisu důchodové novely zmínil dvě základní výhrady. Jedna se týká mimořádné valorizace penzí, která se spouští při vysoké inflaci. Vláda místo ní chce zavést takzvané mimořádné příspěvky, které ale podle prezidentova týmu státní kasu vyjdou ještě dráže než současný model. V čem přesně spočívá ten problém?

Obecně se u důchodů předpokládá, že rostou o inflaci a určitý podíl růstu reálných mezd. Tento předpoklad ale nyní u mimořádných valorizací neplatí, i když se to říká. Důchody se skládají ze dvou částí – základní, která je rovnostářštější, a procentuální, jež je zase zásluhová. Dnes se při mimořádných valorizacích zvyšuje pouze procentuální část. To znamená, že se penze více zvyšují lidem s vyššími důchody a mezi chudšími a bohatšími seniory se čím dál více rozevírají nůžky.

Nový model mimořádných příspěvků tohle odstraňuje, protože se valorizuje procentuální i základní část důchodu. Nový model zkrátka dělá to, co by dělat měl. V zavedení tohoto systému jsme já i další kolegové z NERV vládu podporovali.

Ale jedním z úmyslů vlády bylo růst penzí zpomalit. Nový model mimořádného zvyšování důchodů ale dělá alespoň podle prezidentova poradce Bezděka přesný opak. Souhlasíte s jeho výkladem, že nové mimořádné valorizace budou pro stát dražší?

Původní systém při mimořádných valorizacích nezvyšoval základní výměru důchodu, proto byl levnější. Nyní to dělat bude, proto bude stát víc peněz. Nedám si určitě za rámeček, že efekt nového modelu bude v tomto směru takový, ale určitě je to i vizitka celkové složitosti penzijního systému.

Váš kolega z NERV Daniel Prokop na sociální síti X (dříve Twitter) napsal, že na fakt větší nákladnosti nového systému mimořádných valorizací vládní poradci upozorňovali už na konci jara. Můžete to potvrdit?

Já si to nepamatuju, ale nevylučuju to. Na všech jednáních týkajících se důchodů jsem jako předseda důchodové komise NERV byl, ale prostě si to teď nevybavím. V oficiálních dokumentech NERV o tom zmínka není.

Pan Bezděk upozorňuje na to, že z důvodové zprávy penzijní novely vyplývá, že nová úprava mimořádných valorizací se prodraží. Vy jste si tohoto problému dříve nevšiml?

Já jsem to řešil ve fázi předtím, než důvodová zpráva k zákonu vznikla. Důvodovou zprávu jsem nestudoval. Pozitivně ale vnímám, že prezidentský tým si tento dokument prošel.

Chtěl bych spíš zdůraznit jinou věc. Vy se neptáte, jak velký problém to je. A já říkám, že to žádný problém není.

Proč?

Protože