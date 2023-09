Metla, nebo kojná: Stojí naše civilizace na alkoholu?

Možná to vypadá jako hloupá otázka – je-li to metla, jak by to mohlo pomáhat tvořit civilizace? Ale úplně nesmyslné by to být nemuselo: tak třeba automobilismus má s rozmachem našich civilizací jistě co dělat, a přesto nelze pochybovat o tom, že má na svědomí mnoho lidských životů.

Tu druhou tezi, totiž že naše lidské civilizace by nevznikly, kdyby nebylo alkoholu, v každém případě předložil Edward Slingerland ve své knize Drunk (tedy něco jako Opilství) s podtitulem How We Sipped, Danced, and Stumbled Our Way to Civilization (Jak jsme se pronasávali, protančili a propotáceli k civilizaci), která vyšla v roce 2021. „Je to právě psychofarmakologická účinnost alkoholu,“ říká Slingerland, „co mu dovoluje katalyzovat vznik masových civilizací. Ve světle tohoto není žádným překvapením, že kultury po celém světě začaly rychle přisuzovat alkoholu – onomu velkému stmelovači civilizací – symbolickou důležitost. Před civilizací intoxikace.“

Hned na začátku musím konstatovat, že nejde jenom o nějakou provokaci, ale o naprosto seriózně