Krátce před 50. výročím jomkipurské války přichází tento týden do kin film, který ji zachycuje z pohledu tehdejší izraelské premiérky Goldy Meir. Tu ve filmu ztvárnila k nepoznání změněná britská herečka Helen Mirren.

Golda s Helen Mirren není politické drama, životopisný ani válečný film. Je to varování před státnickou arogancí

V říjnu 1973 měla Golda Meir, první a dosud jediná izraelská premiérka, 75 let a věčně oteklé nohy nacpané do ortopedických bot. Zapalovala si jednu cigaretu za druhou, a to i v místnosti, kde podstupovala radioterapii na léčbu lymfomu.

Skutečnost, že má rakovinu, tajila, stejně jako to, že trpí úzkostmi. Nemohla si dovolit dát najevo slabost. Ani před svými blízkými – a už vůbec ne před svými četnými nepřáteli.

V tomto stavu vedla zemi, která se opět ocitla v existenčním ohrožení, a to v nejposvátnější den židovského kalendáře – Jom kipur (Den smíření).

Nový film izraelského režiséra Guye Nattiva Golda – Železná lady Izraele zachycuje devatenáct dní jomkipurské války. A Goldu Meir v hereckém podání Helen Mirren zbavuje nálepky ženy, která