Havlíček: Za covidu nám říkali, že je naše hospodaření katastrofální. V čem jsou lepší?

Hnutí ANO podle stínového premiéra Karla Havlíčka musí příští volby vyhrát s velkým náskokem, jen tak bude v příští vládě dominantní stranou. Kromě svých voličů se chce zaměřit také na podporovatele menších stran, umírněné příznivce SPD a nespokojené voliče vlády. „ODS někdy vyhovuje hrát sama na sebe a někdy být součástí koalice Spolu. A začíná se to na nich projevovat, voliči to vidí a někteří k nám přecházejí,“ popisuje Havlíček v rozhovoru.

Na co se v rozhovoru ptáme:

Chce být Karel Havlíček příštím českým premiérem?

Jaké jsou plány hnutí ANO?

S kým by mohlo ANO po příštích volbách spolupracovat?

Jak by Havlíček řešil problémy veřejných financí?

Podporuje ANO alespoň něco z vládního konsolidačního balíčku?

Co čeká od projednávání klíčových předloh ve Sněmovně?

Koho chce ANO dát na kandidátku pro eurovolby?

Chcete být premiérem?

Chci, aby hnutí ANO uspělo ve volbách. Jako stínový premiér pro to udělám maximum. Naším jediným cílem je, abychom volby vyhráli s velkým náskokem, abychom byli v příští vládě dominantní stranou. Personálie budeme řešit až pak.

Nyní jste, jak jste sám řekl, stínový premiér. Pokud to budeme personifikovat, máte právě vy vystřídat premiéra Petra Fialu?

Pochopitelně nemohu nepřijmout odpovědnost jako jeden z těch, kteří připadají v úvahu. I proto jsme stínovou vládu takto koncipovali. V rámci hnutí ANO jsme udělali docela důležité změny, více jsme si rozdělili naše pravomoci a aktivity.

Pan Babiš je stále zcela dominantní jakožto předseda strany, jeho aktivita jde dovnitř strany. Není možná tolik vidět mediálně, ale jeho pozice je velmi silná. Alena Schillerová zase dělá z mého pohledu skvělou práci ve Sněmovně.

Já nemám na starosti pouze stínovou vládu ve smyslu necelé dvacítky potenciálních ministrů hnutí ANO. Vedle nich se dnes a denně potkávám s experty, kteří pracují v týmech s našimi stínovými ministry. Jsou to lidé z vědecké oblasti, z akademické sféry, různých asociací nebo byznysu. Takže ano, jsem připraven přijmout i tuhle odpovědnost.

Je tedy na stole varianta po vzoru Polska, že vy byste byl premiérem a šéf ANO by zůstal mimo vládu?

Vůbec takové varianty neřešíme. Jasně jsme si nyní rozdělili pravomoci, každý má svůj cíl a úkol. Mým úkolem je přivést stínovou vládu do vítězných voleb. Nyní neřešíme, kdo by za nás byl premiérem, a už vůbec neřešíme různé modely. To může do značné míry vyplývat z volebního výsledku a také z našeho koaličního potenciálu.

Právě ten nyní nemáte příliš široký. S kým byste chtěli vládnout? Aktuálně vás hnutí SPD ústy šéfa klubu Radima Fialy vyzývá k budoucí spolupráci. Řekl, že pokud by ANO šlo do vlády spíše s někým z pětikoalice, tak se rozhodlo pokračovat v jejich politice. Takže dovedete si představit spolupráci s SPD?

Spekuluje se o lecčem. Spekulují zejména lidé mimo hnutí ANO. My se dnes skutečně soustředíme na to, abychom volby vyhráli. Abychom přesvědčili nejen naše voliče, ale také voliče dalších stran.

Míříme na podporovatele vládní koalice a je vidět, že se nám začíná dařit některé z nich získávat na naši stranu. Ať už to jsou podnikatelé, živnostníci, nebo studenti. Stejně tak míříme na některé umírněné voliče SPD, případně na voliče menších stran, které se minule do Sněmovny nedostaly.

Po volbách se rozhoduje na základě zisků jednotlivých stran a také podle osobností, které jednotlivé strany nominují. To je pro nás nesmírně důležité, potřebujeme hrát hru s někým, kdo nabízí kompetentní lidi.

Vraťme se k SPD. Dovedete si představit, že byste s nimi vládli?

Netlačte nás do toho. Opravdu se bude rozhodovat až po volbách. Spousta věcí se může ještě změnit, včetně našich preferencí. Když už dnes z nás kdekdo dělá jasné vítěze voleb, jsem zdrženlivý. Každého brzdím, že není čas na odšpuntování lahví nebo juchání. To je to nejhorší, co můžeme udělat.

Faktem je, že hnutí ANO, pokud chce sestavovat vládu a být v ní dominantní, musí volby vyhrát opravdu hodně. Rozhodně by nám nemusel stačit zisk z posledních voleb, kdy jsme získali 27 procent. Podle mého názoru to po covidu nebyl vůbec špatný výsledek, ale nakonec se ostatní strany dokázaly pospojovat na základě nějaké nenávisti proti nám.

Musíme získat víc, a dokonce říkám, že výrazně víc. Lze totiž očekávat, že proti nám opět vzniknou různá spojenectví už před volbami.

Nechtěný partner?

Což ale ukazuje, že zmíněný koaliční potenciál máte skutečně limitovaný. Zatím nikdo v Česku nezískal sám 101 mandátů, to je asi hezký sen, reálně ale nějaké partnery potřebovat budete. Nezavíráte si k nim dveře tím, jakou jste opozicí?

Ta nenávist vůči nám byla do značné míry dána tím, že současné vládní strany byly tou dobou už osm let v opozici.

Kromě lidovců. Ti s vámi byli čtyři roky ve vládě.

Ty strany si o ANO na začátku myslely, že je to projekt na pár měsíců. Ono funguje deset let a má stále ambice získávat okolo 30 procent hlasů. Z jejich strany tak panuje nervozita – a já se nebojím říct určitá nenávist –, protože jim bereme třetinu voličů z celého trhu.

Jenomže pouze s kampaní proti někomu nemůžete vyhrávat. Můžete postavit koalici a zvítězit, ale dlouhodobě s tím úspěšní nebudete. Vymezování se proti nám nestačí, abyste byli úspěšní.

Ono je to vidět na prvním roce vlády. Navzdory všem okolnostem, které jsou ve světě, vláda politicky a v preferencích situaci ustála. Stačil jí Antibabiš. Nyní už to není téma, lidé chtějí