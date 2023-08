Vývoj bojů (553. den): Když nedokážete zastavit drony, co chcete dělat s F-16, zuřil ruský propagandista

Ruští blogeři se po odmlce opět ozývají s kritikou vlastní armády, ale jen opatrně.

Útoky na vzdálená letiště by mohly Rusy donutit stáhnout některé systémy protivzdušné obrany z fronty.

Ohledně zpráv o údajném narušení Surovikinovy linie je stále lepší být opatrný.

Video dne – chlapec po vojenském pohřbu přebírá ukrajinskou vlajku, do které byla předtím zabalena rakev jeho otce.

Informace v tomto textu jsou souhrnem událostí ze středy 30. srpna. Situace na některých místech již může být jiná.

Rozzuřený Solovjov. Útok na ruské letiště u Pskova byl natolik mimořádný, že ho nedokážou skrývat ani oficiální kremelské kanály. Propagandista Vladimir Solovjov v ranním pořadu „Plný kontakt“ nedbal na předepsaný slovník o „speciální vojenské operaci“. V tričku s nápisem SSSR divákům několikrát zopakoval, že probíhá skutečná „válka“ a jen idiot ji nevidí.

„Probíhá válka, idiote, padají bomby a je jedno, jestli je v Pskově vyhlášeno stanné právo, nebo ne,“ komentoval jednu ze zpráv od diváka.

K tomu přidal tradiční výhrůžky použitím jaderných zbraní nejen proti Ukrajině, ale i proti zemím NATO. Podle Solovjova by totiž ukrajinské drony bez pomoci západních spojenců nebyly schopny zasáhnout oficiálně čtyři velká letadla (neoficiálně až šest) hluboko v ruském vnitrozemí.

Nadhodil možnost, že drony byly vypuštěny z Estonska, jehož území se nachází v blízkosti Pskova, ačkoli estonská vláda to popřela. „Pokud je to pravda, znamená to světovou válku a Estonsko musí být vymazáno z povrchu zemského,“ křičel dvorní propagandista Kremlu.

V jednu chvíli si však rýpl i do schopností