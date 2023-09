Domácí i zahraniční umělci se v září představí na festivalu Prague Art Week 2023

Zahájení Prague Art Week23 proběhne 21. září od 19 hodin spolu s Openingem Národní galerie Praha ve Veletržním paláci. Čtyřdenní dynamický program bude probíhat od čtvrtka 21. do neděle 24. září. Festival již podruhé zahájí podzimní uměleckou sezonu pestrým programem řady nejrenomovanějších pražských muzeí a uměleckých institucí, soukromých sbírek, vybraných projektových prostor, uměleckých ateliérů a četných galerií, které budou prezentovat místní uměleckou scénu, ale i hostit umělce a galerie ze zahraničí. Rozsáhlý festivalový program návštěvníkům přináší nejrozmanitější podoby současného umění, od komorních malířských výstav v galeriích přes rozměrné sochařské realizace ve veřejném prostoru až po taneční či literární performance.

Ve čtvrtek 21. září přijďte na Opening v Národní galerii Praha

Od 21. září se návštěvníkům otevírají všechny participující galerie a další místa věnovaná umění. Slavnostní zahájení festivalu proběhne ve čtvrtek 21. 9. od 19 hodin společně s Openingem Národní galerie Praha (NGP) ve Veletržním paláci, kde bude v letošním roce umístěno také centrum pro profesionály, tzv. Superstudio. Opening Národní galerie Praha zahájí novou výstavu Akvarel mezi Prahou a Vídní a výstavu HYPERTENSION23, která je součástí Fotograf Festivalu #13. Návštěvníci během čtvrtečního openingu budou moci zhlédnout i nedávno otevřené expozice ze sbírek NGP s názvem 1939–2021: Konec černobílé doby, 1956–1989: Architektura všem i stálé expozice 1918–1938: První republika a 1796–1918: Dlouhé století.

Opening NGP završí performance Higher italského umělce a choreografa Michele Rizzo, který svou práci vůbec poprvé představí v Praze. Performance se koná ve spolupráci NGP, Lunchmeat a PAW. Slavnostní zahájení Opening NGP a celý program PAW23 pro širokou veřejnost, včetně komentovaných prohlídek, doprovodných událostí a workshopů, budou přístupné zdarma. Informace k aktuálnímu programu jsou dostupné na pragueartweek.cz nebo v katalogu PAW23.

Program konference v Superstudiu bude vyhrazen pro držitele PAW PASS (partnery a hosty festivalu). Program pro profesionály v Superstudiu představí čtyři tematické bloky Art Reflection, Art Career, Art Service a Art Collecting, které bude poté možné zhlédnout na YouTube a webových stránkách festivalu. Diváci budou mít možnost nahlédnout na to, jak se organizují úspěšné mezinárodními projekty profesionálů v umění, poslechnout si diskuzi o problematice obchodu s uměním a falzy, poučit se o životní dráze české umělkyně mezinárodního významu Magdaleny Jetelové a práci Tadeáše Podrackého, seznámit se s vizemi sběratelek umění Kateřiny Havrlantové a Pavlíny Pudilové. Na místě budou k vidění vybraná díla Jiřího Matějů a Lukáše Raise.

V pátek 22. září navštivte vernisáže a výstavy v galeriích a dalších netradičních lokacích po celé Praze

Nové výstavy v rámci programu Prague Art Week23 v NGP a Fotograf Gallery představí nejen Fotograf Festival #13, ale i přehlídka mezinárodní galerijní spolupráce SUMO Prague 2023, která bude probíhat v sedmi privátních a offspace galeriích (A.M. 180, Berlinskej model, City Surfer Office, Garage Gallery, Holešovická šachta, hunt kastner, Polansky). V pátek 22. září od 18 do 22 hodin bude zahájena společná skupinová výstava profilového festivalu SUMO Gnomes with Saxophones, která potrvá do neděle 24. září.

Pouze během Prague Art Week23 budou probíhat čtyři výstavy v budově bývalé banky v Jeruzalémské ulici 4, kterou poskytl partner festivalu PAW, společnost PSN, aby se z nevyužívaného objektu na čtyři dny stalo výstavní místo. Slavnostní zahájení se koná v pátek od 17 do 22 hodin. Instalaci přímo na míru specifického prostoru u přepážek banky z nultých let připravila sbírka Pekelné sáně, která představí díla Tomáše Bárty a Tomáše Roubala, tu doplní intervence Jana Nálevky v suterénu u bankovních trezorů. V pátém patře bude k vidění Současná polská abstrakce, díla sedmi umělců různých generací přiveze polská galerie a sbírka umění Molski z Poznaně. Postmoderní architekturu bankovních domů a spořitelen z devadesátých let 20. století přiblíží v místě kniha Jany Pavlové Chrámy peněz a interiér doplní generace mladých umělců v rámci skupinové výstavy Who Moved My Cheese?.

Páteční večerní program v Praze 1 lze spojit s návštěvou autorské výstavy koláží Dva a dva je pět (koláže 1973–2023) jedné z nejvýraznějších osobností českého výtvarného umění Jiřího Kovandy, kterou uvede Galerie Smečky. Umělec na výstavě představí koláže, které vytváří již 50 let. Výjimečným zpestřením je předaukční výstava Artslimit 6 v Galerii Kodl, která kromě klasických uměleckých děl renomovaných českých autorů, jako jsou Václav Špála, Václav Radimský, Olbram Zoubek, Jiří Anderle či Daniel Pitín obsahuje také vybranou kolekci ikonických dámských kabelek jako Birkin 35. Všechna díla budou až do 23. září vystavena v prostorách galerie, v neděli 24. září proběhne živé přihazování. Nové samostatné výstavy v galeriích v historickém centru Prahy budou mít také Pavla Dundálková (Stone Project), Alex Selmeci & Tomáš Kocka Jusko (NoD), Adam Kašpar a Linda Procházková (Kvalitář) a David Krňanský (HYB4) v Kampusu Hybernská, kde se v pátek koná celodenní lounge s dýdžeji.

Sólové výstavy českých umělců budou probíhat i v dalších městských částech. Eliška Konečná (Polansky), Jakub Janovský (Trafo Gallery). Skupinovou výstavu Tarot uvádí v Praze 7 Bold Gallery. Tadeáše Podrackého (Kuzebauch), Josefa Kotrbu (Art House Hejtmánek) a výstavu ze soukromé sbírky v netradičním prostoru fitcentra, připravenou galerií Untitled, najdete v Praze 6. Díla Petry Švecové (Jiri Svestka Gallery) a dvě mezinárodní výstavy, Edges of the World a Degeneration of the Landscape (MeetFactory), budou k vidění v Praze 5, kde zájemci budou mít možnost v neděli 24. září nahlédnout i do uměleckých ateliérů v Gabriel Loci. Sólové výstavy umělkyň Michaely Červené (Platforma 15) a Andrey Fosterové (Galerie PRE) zavedou návštěvníky do Prahy 3 a 10. Dialog dvou zahraničních tvůrců představují galerie Entrance na novém místě v Dejvicích i galerie 35M2 na Žižkově. Za Prahou v Měšicích bude k vidění výstava Tomáše Tichého (Galerie Artefin).

Během festivalového víkendu 23.–24. září se můžete zaměřit na netradiční události a program velkých institucí

Kromě tradičních eventů výtvarného umění se návštěvníci mohou těšit i na odhalení osmi nových uměleckých realizací pod širým nebem, na doposud Tajném místě. V první fázi výstavby budou instalovány artefakty, jejichž autory jsou David Böhm a Jiří Franta, Michal Cimala, Petr Stanický, Čestmír Suška, Evžen Šimera, Michal Škapa a Karel Štědrý. Dílo Trichodon od Lukáše Raise bude během PAW23 vystaveno na náměstí Franze Kafky a ke kolekci zařazeno později. Umístění kolekce velkolepých uměleckých děl pod širým nebem, kterou vytvářejí přední čeští sochaři a malíři, bude odhaleno během zahájení PAW23, již nyní si ale můžete rezervovat termín vernisáže 23. září od 16.30. Zpestřením festivalového programu budou také odpolední literární performance Ora et lege v Muzeu literatury, nedělní performance Janice Kerbel v Anežském klášteře a performance Schwarmwesen, která se bude konat na Karlově mostě.

Speciální dny a události se vstupem zdarma vyčlenily Museum Kampa (přednáška Proč je Kupka tak levný? a otevření Ateliéru umělců Věry a Vladimíra Janouškových, který prošel rozsáhlou rekonstrukcí), Rudolfinum (komentovaná prohlídka a nedělní výtvarná dílna pro děti ve výstavě NAVE) a Centrum pro současné umění DOX (komentovaná prohlídka výstavy Infamous Beauty, nedělní rodinná výtvarná dílna: Krása nesmírná). V Kunsthalle Praha budou v neděli 24. září zdarma otevřeny všechny výstavy. Během festivalového víkendu se budou konat komentované prohlídky výstavy BOHEMIA: Příběh fenoménu 1950–2000. V sobotu vás zve na projekce snímek Jeremyho Dellera Everybody in The Place: Neúplná historie Británie mezi lety 1984 a 1992 o společenské historii UK optikou acid housu a rave hudby, které se budou konat každou celou hodinu.

Zvýhodněné vstupné za 1 Kč pro návštěvníky během festivalu poskytla Galerie hlavního města Prahy ve výstavě fotografa Pavla Beneše, v Rothmayerově vile, Bílkově vile a v Zámku Troja, kde uvádí tematickou výstavu ze svých sbírek spolu s výstavou Dariny Alster. V neděli 24. září od 19 hodin. Galerie hlavního města Prahy návštěvníky zve k zakončení festivalového programu během výstavního a koncertního projektu Nejisté situace, který představuje různé možnosti dialogu mezi hudbou a výtvarným uměním.

„Tematicky se v letošním roce do výstav a prací umělců, umělkyň a nebinárních bytostí promítají náměty hledání identity a lidskosti, hodně často také vystavující rozvíjejí ekologické přístupy a máme radost, že i formálně vznikla velká míra děl z recyklovaných materiálů. Pro festival, náš podcast Týden umění a konferenci v Superstudiu jsme tento rok zvolili podtitul PLAN_T, který skvěle vystihuje tyto motivy zeleného plánování a udržitelného růstu. Umění ale čte každý ze své perspektivy, zůstává transcendentální a nevyzpytatelné, v programu se tak také objevují například témata magie a okultismu. Umění vás buď okouzlí a přenese do jiných světů, nebo aktivizuje. Jisté je to, že sklidíme, co jsme zasadili. Plánujte a sklízejte s námi!“ zve na festival jeho ředitelka Lenka Bakes.

Součástí pražského týdne umění je bohatý program přednášek, debat a edukativních komentovaných prohlídek pro širokou veřejnost, který bude doplněn o VIP eventy umožňující veřejnosti objevit rozmanitost pražské umělecké scény. K události PAW23 se můžete přidat na Facebooku Prague Art Week 23, pravidelné informace o programu dostanete v našem newsletteru a spojit se s námi můžete na Instagramu a Linkedin Prague Art Week.

