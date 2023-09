Začíná školní rok a spousta dětí vyrazí sama ven: budou chodit do školy, na zájmové kroužky nebo si hrát s kamarády. Rodiče se o ně vcelku pochopitelně bojí, proto jim kladou na srdce nejrůznější poučky a pravidla. Má-li to ale mít náležitý efekt, je potřeba udělat to správně.

Co by vaše děti měly vědět dřív, než se vydají na cestu do školy, na kroužky či ven si hrát

Hned na úvod je potřeba položit na stůl jeden nepříjemný a tvrdý fakt. Každý rodič se bojí, že dítěti ublíží nějaký cizí deviant někde v parku u hřiště. Jenomže většinu sexualizovaného násilí na dětech spáchá někdo, koho oběť zná. U dětí to je nejčastěji někdo z rodiny.

To nejdůležitější proto je naučit dítě, jaké chování dospělých je vůči němu podezřelé a nepřijatelné. Z analýz reálných případů víme, že děti jsou si podivného, nestandardního chování u dospělých zpravidla dobře vědomy. Ale protože pochopitelně postrádají životní zkušenosti, neumějí si ho vyhodnotit, a i když se jim nezdá úplně v pořádku, mají za to, že je to asi normální a „tak se to dělá“.

Proces navazování důvěrného vztahu s dítětem za účelem zneužívání je obvykle