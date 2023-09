Špičková vědkyně, která poodhalila, jak fungují „hodiny“ v našem těle, vedla stejně dobře turistický oddíl i Akademii věd

Seriál Česká inteligence: Když ji v roce 2001 zvolili do čela Akademie věd, ocitla se jako první žena na světě v tak vysoké a zároveň komplikované pozici. Jejím úkolem bylo koordinovat činnost tisíců lidí, propojených nejen vysokými intelekty, ale i silnými egy – a udržet je v souladu se světem vrcholné politiky, pro jehož obyvatele platilo totéž, až na to, že vědě zdaleka ne vždy bývali nakloněni.

Helena Illnerová (1937) jednala s politiky jako rovný s rovným. Jako kdyby se do této situace narodila. A když později vzpomínala, že mezi nimi nenašla hloupého člověka, neznělo to jako diplomatičnost za hranicí dobrého vkusu, ale jako mínění ženy zvyklé brát si z druhých hlavně to, co je v nich dobré. S tím pak pracovat a to si nakonec hlavně zapamatovat.

Pocházela ze vzdělané rodiny, její otec Karel Lagus byl za první republiky významným pražským advokátem. Za války prošel koncentračními tábory Terezín, Osvětim a Gross-Rosen. O tom prvním, kde pobyl nejdéle, v šedesátých letech se spoluautory napsal a vydal dvě průkopnické, dodnes ceněné knihy, svědčící nejenom o popisované době, ale i o době svého vzniku. Tedy také o tom, kolik věcí bylo dvacet let po válce třeba lidem znovu „objevovat“ (namátkou fenomén výtvarné a literární tvorby terezínských dětí, do té doby skoro neznámý). Později se doktor Lagus jako pracovník Státního židovského muzea zasloužil o to, že se zachovala skoro kompletní kartotéka vězňů terezínského ghetta, připravoval výstavy s terezínskou tematikou a podobně. Málokdo se u nás zasloužil o uchování památky obětí tohoto koncentračního tábora tak jako on.

Dědečkem z matčiny strany byl Bohumil Baxa, významný ústavní právník a právní historik, za první republiky rektor brněnské Masarykovy univerzity a děkan její právnické fakulty. A také vlivný člen (mimo jiné senátor) národně demokratické strany. Jako člen odbojové organizace Obrana národa byl v červnu 1942 zastřelen nacisty na kobyliské střelnici.

Dá se asi říci, že Helena Illnerová byla