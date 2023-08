Ukrajina obnovuje zemi devastovanou ruskou válkou. Proč to jde pomalu

Buča, Boroďanka, Irpiň, Hostomel… Místa poblíž Kyjeva, kterými se vloni prohnal vražedný „ruský svět“. Poničená jsou do různé míry, všude je ale znát rekonstrukční aktivita, je vidět snaha úřadů o obnovu i to, že do země přichází zahraniční pomoc. Ne vše se ale daří opravovat a něco bude muset počkat. Proč tomu tak je, popisuje v reportáži z okolí ukrajinského hlavního města spolupracovník Deníku N a analytik Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky Michal Lebduška.