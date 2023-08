Poznejte vítěze E.ON Energy Globe i udržitelnost v akci na pražském ekofestivalu

Přijďte si s celou rodinou užít odpoledne, pobavit se a zároveň se něco zajímavého a potřebného dozvědět. „Dlouhodobě cítíme potřebu nejen představovat soutěžící a projekty, ale také vzdělávat veřejnost v oblasti ekologie a udržitelnosti. Právě forma ekofestivalu, na němž se lidé dozvědí a vyzkouší si řadu zajímavých věcí a zároveň tam představíme výsledky soutěže, nám přijde jako ideální spojení,“ dodává generální ředitelka E.ONu v ČR Claudia Viohl.

Dozvíte se, ochutnáte, zabavíte se

Program festivalu je skutečně rozmanitý a na své si zde přijdou všechny věkové i zájmové kategorie. Po Kasárnách Karlín bude rozeseto 6 různých scén a na každé se bude dít něco jiného.

Těšte se na zajímavé přednášky a rozhovory na aktuální témata. Teoretický fyzik Ondráš Přibyla vyvrátí časté mýty o klimatické změně a architekt Adam Gebrian bude vyprávět o tom, jestli je udržitelná a ekologická architektura skutečností, nebo utopií. Petr Mára rozebere, jestli mohou moderní technologie pomáhat udržitelnosti a zlepšovat stav přírody, a od zakladatele Rekol Vítka Ježka se dozvíte, jak se šlape po Česku a evropských městech. Všechny přednášky jsou zdarma a povedou je moderátoři DVTV.

Kromě nasávání inspirace budete moci zapojit i další smysly. Na speciálně upraveném kole na výrobu drinků si můžete vyšlápnout své vlastní smoothie, na vlastní kůži si vyzkoušíte moderní ekologické technologie anebo se můžete naučit vařit udržitelné pokrmy. To jsme ale zmínili pouze pár střípků z toho, co se bude na workshopových scénách dít.

Při tom všem vám jistě vyhládne. To ale není nic, co by nevyřešil udržitelný street food plný chutí. Domácí a lokální BIO suroviny, minimum odpadu. Od lokší přes polévky a zmrzliny až po burger s trhaným vepřovým masem. Rozmanitost festivalu se propsala i do cateringu, vybere si zde každý.

Kdo dostane půl milionu na rozvoj ekoprojektu?

Na začátku stála spousta nadšených ekoprojektů přihlášených do ekologické soutěže E.ON Energy Globe. Porota složená z členů Akademie věd ČR z nich vybrala finálovou šestku a o vítězi jste pak svými hlasy rozhodli vy. Kdo si letos odnese hlavní cenu ekologické soutěže E.ON Energy Globe, 500 tisíc korun a postup do mezinárodního kola? To se dozvíme právě na Ekofestivalu od 19 hodin. Nepředstavujte si to ale jako nudný televizní galavečer, slavnostní vyhlášení je pojaté jako interaktivní show, kterou nás provedou moderátoři DVTV a vystoupí i herečka Veronika Khek Kubařová nebo jaderná inženýrka Dana Drábová.

Večer po samotném vyhlášení bude pokračovat videomappingem a koncertem skupiny Tata Bojs.

Celý program pořadatelé koncipovali tak, aby o udržitelnosti nejen mluvil a v této oblasti vzdělával, ale aby také sám udržitelný byl. „A proto jsme hrdí na to, že můžeme říct, že náš záměr byl vyhodnocen jako nejudržitelnější festival v Praze,“ dodává Vladimíra Gláserová z marketingu společnosti E.ON.

Přečtěte si o celém programu soutěže na www.energyglobe.cz/ekofestival.

