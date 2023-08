Vývoj bojů (552. den): Ukrajinci zapálili letiště jednotky, která vraždila v Buči

Informace v tomto textu jsou souhrnem událostí za úterý 29. srpna. Situace na některých místech již může být jiná.

Zatímco ruští výsadkáři bojují u Robotyne, ukrajinské drony zničily jejich letadla na severu Ruska. V noci z úterý na středu zasáhly ukrajinské drony dosud největší počet cílů. Udeřily u Pskova, Orjolu, Brjansku, Tuly a Moskvy.

Rusové z velké části tvrdili, že jejich protivzdušná obrana pracovala, jak měla. V několika případech je to však sporné. Ministerstvo obrany například uvedlo, že sestřelený dron dopadl na jednu z největších ruských továren na mikroelektroniku. Taková formulace spíše naznačuje, že dron zasáhl cíl a tvrzení o jeho sestřelení má pouze uklidnit Kreml a veřejnost.

V případě Pskova byl však úspěch ukrajinského útoku natolik zřejmý, že Rusové tentokrát paušálně přiznali poškození čtyř vojenských dopravních letounů Il-76. Podle neoficiálních informací drony poškodily dokonce šest strojů. Mezi nimi je zmiňován i strategický bombardér Tu-22M. Ukrajinci si nárokují zničení čtyř Il-76. Na prvním dnešním videu hoří jedno z nich:

The Russian Ministry of Emergency Situations admitted that two Il-76 military transport aircraft caught fire in Pskov.

But… updated data circulating in Russian media suggest that 6 (!) aircraft have been damaged/destroyed. Among them is reportedly also one Tu-22 bomber. pic.twitter.com/BGhdw7DIZV

