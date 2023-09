Klaus a Havel? Měl jsem velkou úctu a respekt k oběma, říká bývalý velvyslanec, který kvůli československé snoubence málem přišel o práci

V rozhovoru se kromě jiného dozvíte:

Jak Michael Burton přesvědčoval Francouze, aby Britům umožnili členství v Evropské unii.

Co mohlo pomoci Velkou Británii v Unii udržet.

Proč nebyla myšlenka našeho členství v NATO zpočátku populární ani v Británii.

Kdy podle něj Václav Havel jednal i navzdory hlavnímu proudu veřejného mínění a jak se choval na obědech s diplomaty Václav Klaus.

A proč si obou politiků vážil.

Michaela Burtona předurčilo k dráze diplomata jazykové nadání, s nímž se jako student dostal na prestižní Oxfordskou univerzitu. Svého snu se však málem musel vzdát, když se o pár let později zamiloval do půvabné dívky, která se narodila za železnou oponou – v tehdejším Československu. Britská vláda považovala sňatek (snad i ve světle velkých domácích špionážních afér z počátku 60. let) za bezpečnostní riziko.

Hříčkou osudu svou diplomatickou kariéru zakončil v 90. letech právě jako britský velvyslanec v Praze. Pomáhal tehdejší české vládě s přípravami na vstup do Evropské unie i Severoatlantické aliance. V roce 1996 spoluorganizoval historickou a dosud jedinou návštěvu britské hlavy státu v Praze. Tříletá mise byla jistým zadostiučiněním. Do pádu komunismu mu zůstávala služba za železnou oponou kvůli manželce zapovězena.

Počátkem 70. let byl jedním z diplomatů, kteří pomohli překonat francouzské výhrady vůči britskému členství v tehdejším Evropském hospodářském společenství. Když se Spojené království v roce 1972 stalo jeho součástí, považoval to i za svůj osobní úspěch. Naopak výsledek referenda v roce 2016 a odchod země z EU v roce 2021 mu přinesly obrovské zklamání a šok.

Svůj názor na brexit a britskou zahraniční politiku shrnul v knize V diplomatických službách Jejího Veličenstva. S vypravěčským talentem a atypickým anglickým humorem v ní vzpomíná na bezmála čtyři desetiletí své diplomatické kariéry.

Vedl jste si jako diplomat deník? Ve vaší knížce je tolik dat, událostí a příběhů – nechce se mi věřit, že jste si je mohl všechny pamatovat.

Deník jsem si nepsal. Ale měl jsem k dispozici řadu dokumentů, které jsem si během své kariéry schraňoval pro vlastní vzpomínky. Hodně jsem fotil. A právě alba nakonec posloužila jako dobrý zdroj informací. Manželka si ale příležitostně deník vedla, což pomohlo k tomu, abych pak události přiřadil ke správným datům.

Kdy jste vlastně poprvé slyšel o Československu a co jste o něm věděl, když jste potkal svou budoucí manželku?

O Československu jsem se dozvěděl hodně, když jsem studoval na Oxfordu mezinárodní vztahy. Specializoval jsem se na období mezi první a druhou světovou válkou, kam patřil rovněž vznik Československa. I když první skutečné Čechoslováky jsem potkal, až když jsem získal od ministerstva zahraničí souhlas se sňatkem s Jindrou a odletěl za jejími rodiči na Kypr, kam se uchýlili ještě před druhou světovou válkou.

Ve svých pamětech popisujete, jaké komplikace jste měl se svou českou známostí a chystaným sňatkem. Souhlas se sňatkem jste dostal až na druhý pokus, zčásti díky kontaktům, které jste v té době na ministerstvu zahraničí měl. Měl jste tehdy nějaký plán B, kdyby ministr zahraničí vaši svatbu znovu zamítl?

Plán B by bylo najít si zaměstnání mimo diplomatickou službu. Lidé mi říkali, ať to zkusím třeba v bance. Asi by nebylo příliš těžké najít si jinou práci, ale vždycky jsem měl pocit, že diplomacie je můj život.

Ale vaše budoucí choť byla váš život také, ne?

Samozřejmě, a kdyby mi nezbývalo než odejít z místa na ministerstvu zahraničí, abych si ji mohl vzít, udělal bych to.

Jak dlouho jste na konečný verdikt ministerstva musel čekat?

Myslím, že to trvalo asi dva měsíce. Jindra mi vrátila snubní prstýnek a odletěla ke svým rodičům. Naštěstí se mi to podařilo vyřešit, takže jsem se mohl vydat na Kypr a vyzvednout si ji tam. A zbytek už psala historie.

Británie jako evropský prosebník

Jedním z vrcholů vaší diplomatické kariéry byla mise na britském velvyslanectví v Paříži, kde jste působil jako tiskový atašé. Vaším úkolem bylo přesvědčit francouzský tisk a veřejnost, proč má Paříž souhlasit se vstupem Británie do tehdejšího Evropského hospodářského společenství. Proč Británie vlastně tehdy o členství tolik usilovala?

Francouzští politici v té době zastávali názor, že