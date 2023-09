„Tetování je branou do gangu.“ Proč v Koreji obžalovali šestnáct tatérů

Tisková zpráva okresního státního zastupitelství ve městě Kwangdžu čítá sedmnáct stran a je plná fotografií nahých a polonahých těl. Všechna do jednoho pokrývá rozsáhlé, propracované tetování. Ať už vyvedené v barvách, nebo jen černým inkoustem, motivy jsou pestré, pečlivě vykreslené a připomínají tradiční japonské dřevoryty.

Těla jsou většinou zachycená v detailních záběrech – tu paže, tu hrudník, tu noha, případně celé torzo. Ale je tam i několik snímků, kde jsou tetovaní lidé vidět celí.

Bosou tetovanou nohou

Třeba skupina asi třiceti mužů, kteří společně pózují na fotbalovém hřišti. Nebo sedm svlečených v pohodlí vodní lázně.

A také trojice, která si sebevědomě vykračuje městem a jako by se předem dohodla na odstupňování svého ošacení. Muž vlevo má na sobě triko bez rukávů, dlouhé kalhoty a tenisky, ten uprostřed je do půli těla nahý a černé tepláky si vykasal tak, že odhalují pokreslené lýtko. Jejich společník vpravo se neobtěžoval ani s tepláky, ani s teniskami. Po dlážděném chodníku šlape bosý a zahalený jen do černého spodního prádla – pokud nepočítáme tetování, které se mu šplhá po celé levé noze a přeskakuje až na zavalitý trup.

Všichni vyfocení mají rozmazané obličeje; o to se kwangdžuští žalobci coby autoři tiskové zprávy postarali. Nicméně z textu vyplývá, že není tak důležité, kdo ti muži jsou, ale kým jsou. Podle žalobců jde o členy zločineckých gangů a příčinu „úzkosti a strachu“, které prý při pohledu na ně pociťují bezúhonní občané.

Stačí se podívat na tetování, jímž se údajní gangsteři pyšní. Zpráva, na kterou před několika dny upozornila expertní platforma KoreaPro, konstatuje, že malby vypadají jako irezumi.

Japonský