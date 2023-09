Kazmův film jako výsměch elitám. Onemanshow: The Movie přitáhl do kin lidi, kteří tam běžně nechodí, říká kritik Kamil Fila

Nefilmař Kazma, vlastním jménem Kamil Bartošek, natočil nefilm. Na Onemanshow: The Movie se podle Unie filmových distributorů za první víkend prodalo více než 291 tisíc vstupenek, ač o druhém víkendu tato bublina už výrazně splaskla. Co Kazmův film říká o české kinematografii i diváctvu? „Kazma napodobil – akorát v něčem vyprázdnil – model hollywoodského blockbusteru,“ říká v rozhovoru kritik, publicista a šéfredaktor Kinobox.cz Kamil Fila.

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Jaká podivná pravidla má Kazmova soutěž o milion dolarů?

Co říká úspěch jeho filmu o českém diváctvu?

Ukázala rekordní návštěvnost na propast mezi kritikou a diváctvem?

Ten film jsem chtěl ignorovat. Teď se o něm musím bavit, protože taková čísla za první víkend musí něco znamenat. Co sis řekl, když ses poprvé doslechl nebo si přečetl, jaká čísla Kazmův film udělal v kinech?

Byl jsem opravdu šokovaný číslem 130 tisíc diváků za jeden den. Takové číslo jsme nikdy neviděli. Když jsem se o tom bavil s lidmi, kteří dělají v distribucích a podobně, tak tomu číslu nevěřili. Připadalo jim až nemožné, aby se to stalo. Celkové číslo za víkend, což je zhruba 290 tisíc, už dává jistý smysl. Je to tedy úplně na hranici kapacity kin, ale je to možné.

Těch 130 tisíc působí, jako kdyby to skoro nebylo možné, protože zkrátka nevíme, z čeho všeho se to počítá. Unie filmových distributorů je samozřejmě seriózní organizace a nevymyslela si to. Problém byly předprodeje. Tehdy jsme opravdu nevěděli, jestli Kazma nevytváří mlhu a nezaplatil si nějaká kina. Nebo nevytváří nějaká čísla úplně uměle.

Ale teď už je zjevné, že ten zájem je autentický. Je tedy rychle klesající, tak se uvidí, jak to bude (rozhovor vznikal před druhým Kazmovým víkendem v kinech, pozn. ed.). To spojení „nejúspěšnější český film“ je komplikovanější. Film má největší návštěvnost za víkend, jakou kdy měl český film.

V historických sledovaných žebříčcích samostatné České republiky je to, co se týče výsledků prvního víkendu, druhý nejnavštěvovanější film po Avengers: Endgame, čili vlastně po tom finále Avengers, největším komiksovém filmu všech dob.

Ale co se týče českých filmů, je určitě největší. Překonává v podstatě úplně všechno. Zase je to dáno tím, že film byl nasazen do velkého množství kin, jde i o to množství sálů. Oproti některým filmům, které jsou v tabulce top 20, je to třeba dvojnásobné nasazení. Ne všechna kina mohla být úplně plná, ale některá musela být totálně plná. A vím, že některé multiplexy