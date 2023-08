„Připadá mi to trochu, aby se vlk nažral a koza zůstala celá,“ komentuje advokátka Lucie Martin-Nešporová změny v rozvodech, které navrhly ministerstvo spravedlnosti a poslankyně Eva Decroix (ODS). Právnička v rozhovoru popisuje, v čem je potřeba současný systém reformovat.

Hodně povyku pro menší změnu, hodnotí advokátka novinky v rozvodech. Co navrhuje?

Ministerstvo spravedlnosti připravilo novelu upravující rozvody a výživné. Jak zamýšlené změny hodnotíte?

Je fajn, že se na zpracování novely podílela paní magistra Decroix, protože ona do toho z pohledu advokátky dokáže začlenit spoustu věcí, které nás v praxi tíží.

Na druhou stranu ale musím říct, že mi to přijde jako hodně povyku pro menší změnu. Dokázala bych si představit, že novela bude vypadat úplně jinak, že bude mnohem komplexnější, protože si musíme přiznat, že v úpravě, kterou teď máme, jsme trochu sto let za opicemi.

A že jsme se teď rozhodli spojit opatrovnické řízení a rozvod? Wow, to je teda něco. Věcí k řešení by z mého pohledu mělo být mnohem víc a měly by být zásadnější.

Co tam podle vás chybí?

Nejde o to, co mi tam chybí, ale o to,