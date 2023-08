Vy jste ještě neslyšeli o Fred Again? Protekční aristokratický spratek Fred Gibson vládne fanouškovským davům

Londýnský hudebník Fred Again, vlastním jménem Frederick John Philip Gibson, za poslední rok ovládl scénu elektronické taneční hudby. Během pouhých pár minut vyprodává představení v halách pro tisíce návštěvníků po celém světě.

Je nejmladším producentem v historii, kterému se podařilo vyhrát ocenění Producent roku cen Brit Awards a na konci července byl oznámen jako jeden z možných vítězů prestižního britského hudebního ocenění Mercury Prize za letošní album roku. Kde se vzal úspěch Freda Gibsona? A podaří se mu ho udržet?

Gibson je mimo jiné spoluautorem singlů I Don’t Care od Justina Biebera a Eda Sheerana, After the Afterparty zpěvačky Charli XCX a amerického rappera Lil Yachty, Shotgun od George Ezry nebo Own It, na kterém se podílel Stormzy, Burma Boy a Ed Sheeran. Až covidová pandemie však Gibsona dovedla k práci na vlastní sólové kariéře.

Královské konexe

K významným jménům hudební scény se Fred Gibson nedostal náhodou. Gibson je takzvané „nepotism baby“. Nepotism, nebo zkráceně nepo baby, je cosi jako „protekční spratek“, dítě, které získává výhody a příležitosti díky svým úspěšným rodičům a jejich kontaktům.

Mezi nejznámější „nepo babies“ patří v hudebním průmyslu kupříkladu Miley Cyrus, dcera hudebníka Billyho Raye Cyruse, zpěvačka Willow Smith, dcera herce Willa Smitha, nebo Taylor Swift, jejiž otec investoval do prvního hudebního vydavatelství, které zpěvačku podepsalo.

Výčet rodiných konexí Freda Gibsona je impozantní. Producentův otec Charles Anthony Warneford Gibson pracuje jako advokát královské rodiny a jeho matka Mary Ann Frances Morgan je