Lunchmeat Festival 2023 se dívá pod povrch. Ohlašuje Eviana Christa nebo Marinu Herlop a další

Mezi prvními ohlášenými jmény jsou čeští a slovenští umělci Petra Hermanová, Martyyna & Igor Lorok, Oliver Torr & Axonbody and DOOM’D. Představí svůj nový albový materiál nebo dosud neviděné audiovizuální kolaborace. Na Lunchmeat Festival 2023 dorazí i vizionáři a experimentátoři jako Evian Christ, klavíristka a elektronická hudebnice Marina Herlop a sonický mutant Slikback, který spolu s vizuálním umělcem Weirdcore představí projekt VOID posouvající hranice současné elektroniky.

V roce 2023 se Lunchmeat Festival hodlá vrátit do fyzického světa, aby zaplnil emoční i senzorické mezery, které zanechala loňská fixace na teoretický a nehmatatelný svět umělé inteligence a digitalizace. Chce odloupnout status quo festivalové dramaturgie a prezentovat umělce jako sobě rovné – žádní „headlineři“, žádný „support“. Tým festivalu tak myslí na budoucnost místních i mezinárodních komunit.

„Kromě mezinárodních umělců chceme letos zviditelnit výjimečné místní hudebníky, které neustále objevujeme na naší agilní scéně. Hledáme pod povrchem, abychom mohli prezentovat objevy, které nikde jinde na evropských festivalech neuvidíte,“ říká Jakub Pešek, ředitel Lunchmeat Festivalu. Cílem je zproblematizovat koncept hvězd, nálepka headlinera se dá odlepit a zase přilepit nečekanému jménu, aniž by přitom byla zpochybněna vysoká kvalita programu.

Jako každý rok i letos Lunchmeat uvede pečlivě kurátorovanou selekci audiovizuálních vystoupení, která momentálně hýbají mezinárodní scénou. Provokatér a apologet trance music Evian Christ přiveze svoji novou AV show. Klubové legendy Donato Dozzy a Neel se vrací jako Voices from the Lake se svojí ambient techno klasikou stejného jména. Zoë McPherson slibují při prezentaci poslední desky Pitch Bender nekompromisní syrový set. Vystoupení projektu CORIN nám dá nahlédnout do budoucnosti, v níž se stroje zbláznily a lidstvo zmutovalo do nepředvídatelných forem. Inovátor psychedelického trance Spekki Webu pozve diváky na výpravu do jejich vlastního podvědomí, zatímco londýnský DJ a producent Otik bude rozmazávat hranice mezi technem a UK bass. Marina Herlop na Lunchmeatu představí poprvé v České republice chimérické, zasněné kompozice v doprovodu svého kvartetu.

Lunchmeat Festival prohlubuje spolupráci se slovenskou agenturou SPFM, která zastupuje undergroundové a elektronické hudebníky ze střední a východní Evropy. I díky ní může festival dát letos prostor zajímavým a dosud neslyšeným hudebníkům z našeho regionu. S novým albem In Death’s Eyes, které vyjde v berlínském labelu Unguarded, se poprvé představí Petra Hermanová (ex-Fiordmoss) se svými písněmi o křehkosti lidské existence, které čerpají ze středověkého dronu i doom metalu. Martyyna je důležitou členkou pražské elektronické scény a na Lunchmeatu v premiéře uvede materiál ze své dlouho očekávané desky Written in the Scars. Její vizuální podobu má na svědomí v Praze usazený umělec Igor Lorok. Společně nás pozvou do svých imaginárních krajin vytvořených pro potřebu nové desky.

Cenami ověnčený producent Oliver Torr a vizuální umělec Axonbody pro Lunchmeat připravili nový projekt AXONTORR plný znepokojujících sci-fi vizí. Speciálně pro CAMP: Centrum architektury a plánování a jeho obří plátno o rozměrech dvacet krát čtyři metry vytvořili producent Trauma a vizuální umělec oxoo program DOOM’D. Spolu mapují krásu skrytou za nevyhnutelným koncem naší civilizace.

Lunchmeat Festival také plánuje spustit svůj internetový blog. Bude sloužit jako platforma pro mladé české hudební žurnalisty, kteří chtějí psát o hudebnících nebo tématech spojených s festivalem a místní scénou. Téma udržitelnosti hudební publicistiky pokryje i letošní Symposium, které bude znovu součástí programu ve Veletržním paláci.

Grafickou identitu festivalu znovu vytvoří jeho stálý spolupracovník – proslulé pražské studio Anymade.

Další jména budou oznámena první týden v září. „Opouštíme status quo: naši umělci si jsou všichni rovní, nikdo není ‚headliner‘, nikdo není ‚support‘. Odlupujeme vrstvy, abychom našli pověstné zlato a vynesli ho na povrch. Myslíme na budoucnost naší komunity. We see you Dancin.“

Datum konání festivalu: 25.–30. září 2023

Místa konání festivalu: Národní galerie v Praze – Veletržní palác, Ankali, Divadlo Archa, CAMP – Centrum architektury a městského plánování

Program:

25. 9. Lunchmeat x CAMP

27. 9. Lunchmeat x Archa: Hakanaï by Adrien M & Claire B

27. 9. Lunchmeat x Ankali live

28. 9. – 30. 10. Tři noci v Národní galerii v Praze – Veletržním paláci a tři dny Input Symposia o digitálním umění tamtéž

Vstupenky: koupíte na lunchmeatfestival.cz/2023/tickets/

