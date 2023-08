Podmínka za zneužití šesti dětí jen dokazuje absurdní nastavení českého trestního systému

Komentář Josefa Boušky: Preferovali byste nechat se okrást o pár sto- či tisícikorun, nebo raději nechat své dítě sexuálně zneužít, případně zkopat do krve ožralým gaunerem? Pokud se kloníte k první možnosti, vybrali jste si pro život špatnou zemi.

Žádné zločiny nebudí větší vášně než ty namířené proti dětem. Alespoň tedy u veřejnosti. Justici znepokojují o poznání méně, soudě podle verdiktů z poslední doby.

Letos v květnu potvrdil brněnský krajský soud dvouletý trest s tříletou podmínkou pro muže, jenž kombinací alkoholu a léků omámil a následně znásilnil nezletilou dívku. Před pár dny zase unikl vězení třicátník, jenž sexuálně zneužil šest chlapců ve věku 10 až 14 let. V tomto případě soudce souhlasil s dohodou mezi státním zástupcem a obhájcem obviněného, že podmínka bude dostačující. „Dosud nebyl trestán, projevil opravdovou lítost, doznal se a od začátku spolupracoval s orgány činnými v trestním řízení,“ prohlásil státní zástupce Marek Vagai s tím, že muž také poškozeným zaplatil odškodné ve výši 20 až 35 tisíc korun.

Nebylo by nic snazšího než naplnit následující řádky spravedlivým hněvem nad nepotrestaným úchylem a absurditami kolem případu – už fakt, že „kompenzace“ za zneužití dítěte odpovídá ceně za rozbitý bicykl a státnímu zástupci to připadá dostačující, je donebevolající. Avšak jakkoli lákavě může tato varianta znít, větší smysl má zasadit daný případ do širšího kontextu české justice a zejména našeho právního systému.

Uvedený rozsudek v první řadě