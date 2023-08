Bydlet na 25 metrech čtverečních? Minimalistické bydlení je v módě už i v Česku

Podle platného stavebního zákona u nás stavby do 25 m2 plochy a 5 metrů výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené maximálně do hloubky 3 metrů a stojící na pozemku rodinného domu nebo stavby určené k rodinné rekreaci, nepotřebují stavební povolení. A právě do této definice se většinou vejde i takzvaný „tiny house“; formát stavby, který se těší čím dál větší oblibě.

Nejde ale o žádnou kůlnu na nářadí nebo zahradní altánek, na které zákon nejspíš myslel původně. Malé domky, obvykle dřevostavby, mohou sloužit k rekreaci, práci, wellness i k regulérnímu bydlení. Růst obliby těchto staveb je možné hledat hned v několika faktorech, které souvisejí se změnami v životním stylu i s ekonomickou situací společnosti.

Skromnost jako společenský status

Rostoucí náklady na vše, bydlením počínaje, donutily lidi uvažovat o tom, zda skutečně potřebujeme všechno to, na co jsme dosud byli zvyklí – včetně věcí a prostoru, který nevyužijeme. Žít skromně navíc v dnešní době demonstruje jakýsi společenský status – minimalismus jako společensky odpovědný způsob uvažování, který šetří nejen peněženky, ale i životní prostředí.

Vizitkou dobrého postavení už není velký dům a drahé auto, ale