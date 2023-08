Od kolektivní viny ke zločinům proti lidskosti. O neblahých zkušenostech české společnosti a jejich dnešním pokračování

Seriál Přepište dějiny: Není to poprvé v našich dějinách, kdy je skupina obyvatel označována jako jistá hmota sdílející totožné vlastnosti, navíc hmota nesouvisející s lidskou osobností a její důstojností a lidskými právy. Obecně vzato, přirovnat skupinu obyvatel jisté národnosti k „šarži hovězího“, jak to nedávno v televizi udělal Tomio Okamura, připomíná to nejhorší, co tato země a společnost prožily. Od antisemitismu druhé republiky až ke kolektivní vině německé či maďarské národnosti bezprostředně po druhé světové válce. Přitom právě dehumanizace je obvyklým nástrojem diktatur a totalit, který bezprostředně směřuje ke genocidě.