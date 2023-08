Orbán: Být Maďarem je nejkrásnější mise, mám plán, dejte mi dalších 10 let

Maďarský premiér Viktor Orbán nastínil v pátečním rozhovoru před veřejností na politickém festivalu své plány do budoucna, mimo jiné setrvat u moci dalších deset let. Opřel se také do opozice, liberálních demokratů, Západu a těch mladých, kteří dávají přednost zahraničí před Maďarskem. Vyzdvihoval význam konzervativní pravice a maďarství.