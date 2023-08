Šifrovaný telefon měl i Jiří Pospíšil. Proč ho používal, nevysvětlil

V době vlády Petra Nečase v letech 2010 až 2013 se řada vlivných politiků dostala k šifrovaným telefonům od exministra spravedlnosti Pavla Němce, který je spoluvlastníkem advokátní kanceláře Němec, Bláha & Navrátilová. K telefonu se dostal například poslanec za STAN Petr Gazdík, europoslanec Stanislav Polčák nebo stíhaný podnikatel Michal Redl.

Policie to zjistila díky prostorovým odposlechům, na kterých Redl mluvil o tom, že zprvu nebylo úplně jednoduché telefon ovládat.

„On (Pavel Němec, pozn. red.) volával Staňovi, Gazdíkovi a mně. Nikdo to nebral, protože ze začátku to neuměl nikdo používat,“ popsal Redl na jednom z odposlechů s tím, že pak telefon Němcovi zvedl. „A říká: Michale, tak co je toto za skupinu ta vaše parta, tady je ústavní krize, padá vláda a vy kurva neberete telefon,“ dodal Redl.

Zmínění politici ale nebyli jediní, kteří telefon využívali. Jak nyní zjistil Deník N, telefon s šifrovacím systémem zvaným CryptoCult měl v tu dobu také Jiří Pospíšil, který v Nečasově vládě zastával post ministra spravedlnosti. Deníku N to potvrdily čtyři zdroje blízké Pospíšilovi a lidé, kteří s exministrem skrze šifrovaný telefon komunikovali.

„Ano, Jiřího Pospíšila jsem