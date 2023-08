Stotisícová dodávka penicilinu, kterou slíbil Válek, není reálná. Vysvětlujeme proč

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) minulý týden slíbil, že do tuzemských lékáren dorazí do začátku října 130 tisíc balení penicilinu. Jak ale zjistil Deník N, takové dodávky ve slíbeném termínu jsou velmi málo pravděpodobné. Zhruba sto tisíc krabiček by museli obstarat výrobci, kteří nahlásili až do září přerušení dodávek. Ministerstvo nechce říci, jak k takovým číslům dospělo.