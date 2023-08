Tři království posílají vzdušné vojsko na pomoc. Detailní přehled o F-16 pro Ukrajinu

Pomoc darováním stíhaček F-16 Ukrajině přislíbily Nizozemsko, Norsko a Dánsko – tři evropská království, která přezbrojují na moderní americké bojové letouny F-35. Nizozemci a Norové v tom jsou napřed, Dánové první čtveřici F-35 převezmou na začátku října.

Prvních šest dánských F-16 by Ukrajina mohla získat kolem Nového roku, v dalším roce by šlo o osm strojů a zbylých pět později, celkově 19 kusů. Tempo tedy patrně souvisí i s přezbrojováním dánského letectva.

Nizozemsko má 42 strojů F-16 a podle vyjádření premiéra Marka Rutteho se jich pokusí dodat co nejvíce s tím, že dodávky také mají začít kolem Nového roku. Některé stroje ale budou potřeba na výcvik ukrajinských pilotů v evropských zemích.

Norský premiér Jonas Gahr Støre zase avizoval, že jeho země dodá ukrajinskému letectvu ne více než deset letadel.

V relativně blízké době by tedy ukrajinské letectvo mohlo od těchto tří zemí získat přes 45 F-16, a když to dobře vyjde, tak více než šedesát kusů.

Ten pravý typ? V souvislosti s Ukrajinou se mluví o různých typech stíhaček, které by se zemi hodily. Je pravda, že F-16 má vstup vzduchu do motoru tak nízko, že vyžaduje čisté ranveje. Těží ale z toho, že je to rozšířený, dostupný typ, má ve světě rozsáhlou infrastrukturu a i výcvikové kapacity mohou být dost velké pro potřebu Ukrajiny. Sami Ukrajinci pokládají jeho provozování za udržitelné, což je důležitý faktor.