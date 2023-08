Elixír mého života: Jak se ze mě na stará kolena stala běhna. I s hendikepem v oblasti hrudníku

Mám strašnou radost. Povedlo se to! Hurá. Je to taková úleva. Cítím se dobře. Běžím a nebolí…

Nebolí mě prsa. Po dlouhé době se mi zase povedlo sehnat a koupit padnoucí, funkční, podpůrnou sportovní podprsenku.

A po zátěžovém testu na deset kilometrů (standardně běhám sedmičku) konstatuju, že je nejlepší, jakou jsem kdy měla. Tohle je taky moje malé vítězství.

Možná bych se měla červenat, ale zůstávám standardně bledá. Pro běhnu, jejíž postava není na první (dobře, ani na druhý) pohled k běhu stvořena, jde o kruciální záležitost. Asi důležitější než boty, funkční legíny a trička, šátky, běžecké hodinky a aplikace…

Běh a slzy

Ta konstatuje 4540 kilometrů za sedm let běhání. Zhruba 33 tisíc minut. Běžce to neohromí, ale pro mě je to pořád zázrak. Do svých sedmatřiceti let jsem žila v přesvědčení, že pro prsatý holky běhání není. A že jsem taky moc oplácaná. A že bych se stejně zlomila bolestí v boku po první stovce.

A běhací flashbacky do dětství taky nebyly zrovna motivující.

Tělocvik, šestá třída. Lenička v počínající pubertě v slzách dobíhá (dobelhává) jako úplně poslední (asi pět minut po předposledním) dvanáctistovku…

Tělocvik, sedmá třída. Lenka s tělem, které puberta mění k nepoznání, zhroucená