Polemika: Jánošíci proti vaxerům? Religionista Chlup napsal nekritickou obhajobu vědců zpochybňujících očkování

Odpověď na otázku, proč se touto problematikou zabývá religionista, najdeme hned v úvodu textu, který vyšel v angličtině v odborném časopise Minerva. Chlup interpretuje oficiální linii během pandemie jako „politický mýtus“, což je tematika, které se odborně dlouhodobě věnuje.

Zástupce ředitele Ústavu filozofie a religionistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy uvádí výčet „mytologických“ aspektů propagace očkování. Těmi jsou podle něj chápání vakcinace jako morální a sociální povinnosti, známky racionality a sounáležitosti se Západem. Je třeba poznamenat, že s pojmem mýtu nepracuje v jeho lidovém významu, tedy prostě jako se synonymem pro nepravdu („je to jen mýtus“). I fakticky správné vědecké koncepty se podle Chlupa stávají mýtem, jsou-li použity k obhajobě morálních stanovisek.

Chlup oprávněně poukazuje na rozměr „boje dobra se zlem“, který debata o očkování bezpochyby také měla. Je proto legitimní analyzovat i její přesah do politické mytologie. Tato úvodní pasáž studie je inspirativní a zasloužila by si rozpracovat. Je například škoda, že se autor omezuje jen na debatu o očkování a pomíjí předchozí fáze pandemie s jejich silnými vizuálními symboly v podobě podomácku ušitých roušek, front před testovacími místy na jinak vyprázdněných veřejných místech a podobně. Ale nebudu mu fušovat do řemesla.

Bohužel namísto rozpracování slibně vypadajícího úvodu