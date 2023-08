Byl to exces bez trvalých následků, vysvětluje soudce podmínku za zneužívání a znásilnění šesti chlapců

Čtyřiatřicetiletý muž, který mezi lety 2018 a 2021 pohlavně zneužil a znásilnil šest chlapců od deseti do čtrnácti let, včera dostal u Krajského soudu v Brně podmíněný trest s odkladem na pět let. Předseda senátu Roman Kafka v rozhovoru vysvětluje, proč schválil dohodu o vině a trestu, kterou uzavřeli státní zástupce Marek Vagai a obhájce obviněného.