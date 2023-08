Vývoj bojů (547. den): Ruský protiletadlový Triumf zřejmě potupila střela „Made in Ukraine“

Informace v tomto textu jsou shrnutím událostí za čtvrtek 24. srpna. Situace na některých místech už může být jiná.

Podle Ukrajinců to byl Neptun. Zatímco svět zaměstnávají otázky ohledně pádu Prigožinova letadla, na bojištích se zkoumá jiná pozoruhodná věc: jakým způsobem přišli Rusové o svůj nejpokročilejší systém S-400 Triumf.

Ve včerejším Vývoji bojů jsme psali o vyřazení ruské baterie systému S-400, která je umístěna na okupovaném Krymu. Podle posledních informací z ukrajinských zdrojů mělo dojít ke zničení průzkumného radaru 48Ya6-K1 Podlet, který představuje „oči“ systému (původní zprávy hovořily o zničení odpalovacího zařízení systému S-400).

Radar umožňoval operátorům S-400 zachytit a zaměřit nízko letící cíle i balistické rakety, a to v okruhu stovek kilometrů. Jak mohlo dojít k jeho zničení, však Kyjev neprozradil. Jen se obecně říkalo, že vyřazení systému S-400 bylo součástí větší operace, při které Ukrajinci použili drony, rakety i výsadek speciálních sil přímo na okupovaném Krymu.

Russian radar stations were reportedly hit in Olenivka, Crimea with Ukrainian strikes.

Reports claim these were Russian 48Ya6-K1 Podlet-K1 low-altitude surveillance radar used with S-400 AD system.

Another report claims Russian Bastion coastal missile system was also hit. pic.twitter.com/p3mWrvZ2hx

— Clash Report (@clashreport) August 23, 2023