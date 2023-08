Pařížská olympiáda má 11 měsíců před startem problém. Nedaří se vyčistit špinavou Seinu

Ještě před několika lety bylo téměř nepředstavitelné, že by si někdo šel jen tak zaplavat do Seiny, která protéká středem Paříže. Místo koupání Pařížané a zahraniční turisté kvůli znečištěné vodě dávají přednost projížďkám na lodích, ze kterých jsou vidět hlavní dominanty vyhledávané metropole. Starostka hlavního města Anne Hidalgo a organizátoři olympijských her 2024 (začnou za 11 měsíců) to ale chtějí změnit. Slibují, že brzy bude Seina natolik čistá, že se do jejích vln budou moci lidé bez obav vnořit. A nejen to.