Režisér Nolan: Oppenheimer je rozhodně varovný příběh

Christopher Nolan vejde do jídelny v tmavém sportovním saku a modré košili s límečkem na knoflíčky, čímž okamžitě výrazně překoná požadavky na oblečení v Little Dom’s, oblíbené místní restauraci v módní losangeleské čtvrti Los Feliz. Nemělo by mě to překvapovat u muže, který své filmy režíruje v saku a vestě – tenhle vysoký krejčovský standard v ultraležérním Hollywoodu působí téměř kontrakulturně.

Hned mám lepší pocit ze svého rozhodnutí obléct se lehce formálně. Po Nolanově příchodu jsou teď v restauraci přesně dva muži v saku – a tenhle počet se během naší večeře nezmění.

Posadí se vedle mě do rohového boxu a začneme probírat život v Los Angeles, kde žije se svou rodinou už více než 20 let (s manželkou Emmou Thomas mají čtyři děti). „Tohle město vám k srdci hned napoprvé nepřiroste,“ tvrdí Nolan, který se narodil v Londýně a svůj adoptivní domov si oblíbil. „Doceníte ho až po čase.“

V době našeho setkání zbývají do premiéry jeho nejnovějšího filmu tři týdny a pár dní. „Musím se tu snažit o trochu zdravější životosprávu – čeká mě premiéra a musím se vejít do obleku,“ prohodí, když procházíme jídelní lístek.

Nolanovy plány na premiéru zatím hatily hollywoodské stávky. Při londýnské premiéře filmu herci odešli a newyorská premiéra byla zrušena. Pravidla stávky brání hvězdnému obsazení Oppenheimera, mimo jiné Cillianovi Murphymu, Emily Blunt, Mattu Damonovi, Robertu Downeymu Jr. a Florence Pugh, aby film propagovali.

Naštěstí se ale Oppenheimerovi už několik týdnů dostává nemalého bezplatného ohlasu díky online fenoménu „Barbenheimer“. Ve stejný den jako Nolanův tříhodinový snímek o „otci atomové bomby“ jde totiž do kin film Barbie, což vedlo ke vzniku pár nesmírně legračních virálních memů – a vyvolalo neocenitelný zájem na sociálních sítích, který se pak přenesl i dál.

Když si objednáváme pití – Nolan konvičku čaje Earl Grey, já ledový čaj –, už se nemůžu dočkat, až si o Oppenheimerovi, což je Nolanův dvanáctý celovečerní film, promluvíme. Snímek se soustředí na amerického fyzika J. Roberta Oppenheimera, vedoucího laboratoře v Los Alamos, kde byly vyvinuty atomové bomby, jež zničily Hirošimu a Nagasaki.

Viděl jsem ten film na malém promítání o den dříve a pořád na něj musím myslet, říkám mu. „Vypadá to, že už má na lidi takovýhle účinek,“ odpoví mi. „Úspěch vždy záleží na