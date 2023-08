Největší žena mého života: Vidět ji znamenalo, že všechny starosti mají najednou řešení

Největší žena mého života byla malá. Poprvé jsem ji potkala ve volebním štábu Karla Schwarzenberga, když kandidoval do Senátu. Nepamatuju si, jestli šlo o jeho první neúspěšný pokus, nebo zda to byla druhá kandidatura, kdy už vyhrál. Vlastně celý ten čas ve štábu mám jako v mlze, všechno to zastínila Jiřina Šiklová.

„Hele, holčičko, já jsem Jiřina a můžeme si tykat, já se totiž znám s tvými rodiči,“ vychrlila na mě. Zůstala jsem na ni zírat a v hlavě mi visela otázka, jak tahle žena může znát moji mámu, která celý život pracovala v jičínské PNS jako účetní a už pěkných pár let je doma. A jak se Jiřina dostala k mému otci, který v Krkonoších po pár letech kariéry stavebního dělníka u Pražského stavebního podniku provozuje roubenku jako penzion pro školy a tábory.

„Ne, to jste se určitě spletla, moji rodiče o vás možná už slyšeli, ale vy o nich jistě ne,“ snažila jsem se tu svéráznou socioložku zkrotit. No, nedala se. Rázně mě utnula, že moji rodiče jsou oba profesoři a žijí v Americe a teď zrovna jsou v Česku na dovolené. „A já jsem se s nimi před pár dny viděla, mluvili o vás moc pěkně. Ale prý se moc často doma neukážete?,“ trvala si na svém Jiřina. Nepodařilo se mi ji přesvědčit, ale