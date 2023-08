„Uvolněné jednání prokládané vtipy“ řešilo jen detaily balíčku. Kde chce vláda ušetřit, zůstává záhadou

„Dopředu jsem říkal, že nelze očekávat žádné zásadní změny. Že jsme ochotni v některých detailech balíček upravit,“ pronesl premiér Petr Fiala (ODS), když zástupci vládních stran ve středu večer dojednali změny v konsolidačním balíčku. Ten má kombinací úspor a zvýšení daní v příštích dvou letech přinést kolem 150 miliard korun. Změny se ale skutečně týkají především detailů v řádu jednotek miliard.

Na rozdíl od některých jednání v době vzniku samotného balíčku se včerejší zhruba šestihodinová debata odehrávala v relativně klidném a konstruktivním módu.

„Bylo to v celkem uvolněné atmosféře, prokládané vtipy. Já jsem čekal, že si necháme sporné body na konec a bude to delší, ale šlo se pěkně bod po bodu. Ty, které nebyly dohodnuté dopředu, se prostě seriózně projednaly,“ popsal zdroj z jednání. To potvrzují i tři další účastníci, se kterými Deník N mluvil.

„Bylo to vlastně úplně normální pracovní jednání, dojednávaly se detaily,“ říká jeden z nich.

„Pokud tam byly nějaké spory, bylo to jen