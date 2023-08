Popřál republice dobrý den, pak jako intelektuál ztratil veškerou politickou důvěru sám v sebe

Seriál Česká inteligence: Dobrého spisovatele zpravidla odhalí jeho větší než běžný lidský cit – který mu dovolí říci o sobě i ty nejtajnější věci tak, že se v nich ostatní lidé, čtenáři, rozpoznají jako ve svých vlastních. Tato upřímnost znamená pustit si druhé lidi, svět, blíže k tělu. Svět ale netvoří jenom lidé dobří; někdo si vyloží pozvánku do cizí intimity třeba tak, že s tím, co se tam dozvěděl, uteče pryč a časem to užije proti pisateli.

Své o tom věděl třeba Václav Havel; ale také Milan Uhde (1936) patří k lidem, kteří svou autobiografii předkládají maximálně otevřeně. Je potom na každém, co s ní udělá. Je možné s přečteným utéct, a je možné zůstat autorovi lidsky nablízku.

Základní, modelová situace Uhdeho života, kterou později zachytil v bezpočtu textů, měla traumatickou podobu. Bylo mu šest let, psal se rok 1942, válka byla v plném proudu a on doprovázel matku při nákupu v řeznictví. Maso tehdy nekoupili, lidé se proti jeho matce srotili a vyhnali ji ven. I s odstupem víc než půlstoletí si syn pamatoval jejich tváře nebo oblečení. Koneckonců to byly tytéž ženy, které pak celé další desítky let potkával v brněnských ulicích.

Tehdy už si asi ani nepamatovaly, jak kdysi vykřičely ven z obchodu židovku. Plnily zas nové úkoly, zastávaly funkce v uličním výboru a podobně. „Jako dospělý jsem si proto zvykl chodit po ulici s nepřístupným výrazem, který napovídal: nejsem na nikoho zvědavý, jdu si po svých; kdoví, zda nejste antisemiti.“

Z rodiny zdědil spoustu traumat, která