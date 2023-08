Česko-slovenské slovo týdne: panenka vs. bábika

grafika

Jářku, kdyby tak uslyšel o panenkách v podání písničkáře a básníka Záviše , to by se teprve divil, jak byla čeština pozvednuta, a nejspíš by mu k protočeným panenkám vyskočil na lících i ruměnec.

Niečo o slove bábika

Pre niekoho iba detská hračka, malý človek, človieča – handrová, porcelánová, plastová, drevená, papierová, vinylová, šúpoľová, krojovaná, hovoriaca, chodiaca, plačúca, žmurkacia, cikacia, česacia bábika, bába; v bábkovom divadielku bábka, ktorá ožíva v rukách bábkara, večného dieťaťa.

Deti sa s bábikami hrávajú na rodičov, češú ich, preobliekajú, čičíkajú. Tie najmäkšie sú na spanie, tie holé na kúpanie, veľké sedia za jedálenským stolom, malé sú na cestovanie – a tie najminiatúrnejšie majú svoj bábikovský domček s nábytkom, minijedlom, minitanierikmi a minipohárikmi. Ani nevieme ako, bábiky nás učia byť rodičmi.

K bábikám s nehou prirovnávame bábätká (bábätá, bábence) – sú malé ako bábiky, spinkajú ako bábiky, ale aj pekné ženy – sú krásne ako bábiky, vyobliekané, vymaľované ako bábiky, majú tvár/pleť/vlasy ako bábiky.

Krásky po plastických operáciách sú umelé, plastikové, živé bábiky, vyzerajú, obliekajú sa, líčia sa ako bábiky Barbie. Navyše sa niekto občas môže cítiť ako handrová bábika – bezmocne, bezbranne, alebo pôsobiť ako cukrová bábika – krehko, príliš jemne, sladko, či ako padavka, ktorá nič nevydrží.

Kto má chuť na nevšedný štýl, oblečie si ružové bábikovské šaty, pomocou make-upu vyčaruje veľké bábikovské oči, klieštikmi vykrúti bábikovské mihalnice, skrátka nahodí bábikovský look a urobí si selfíčko na Instagram.

Slovenka o slove panenka

Panenka, to je pre mňa Hadrová Ančka od Ljuby Skořepovej, krásne ilustrované rozprávanie o jej vlastnej bábike z detstva: „Panenky visely na šňůře v nepohodlných polohách dlouho, až k večeru je Žofinka vysvobodila. Přinesla malý stoleček a židličky, dala ubrus, sundala panenky ze šňůry a usušené je posadila a nabídla jim něco báječně chutného. Představte si, pohárky s ovocem a pudinkem a koláčky malinké, jen pro panenky, posypané cukrem a čokoládou. Pak je odnesla do jejich ložnice, pěkně učesala a oblékla do roztomilých vypraných nočních košilek. Uložila je do postýlek, všem dala pusu na dobrou noc a tichounce za sebou zavřela dveře.“

A ešte zvolanie „Hoří, má panenko!“, hlavne najslávnejšie hlášky z tohto majstrovského filmového diela z roku 1967.

Ale nechajme hasičské bály bálmi, máme aj my na Záhorí driečne panenky, na sedembolestnú Panenku Máriu sa na našich dedinách pečú syrovníky, na lúkach kvitnú slzy Panenky Márie a rastú panenky, chutné červené jabĺčka homoľovitého tvaru.

Sú však takí, čo uprednostnia šťavnatú bravčovú panenku pečenú na grile s jablkami a cibuľou. Ako by povedali na stredoslovenskom vidieku, človeku by sa z toľkej rôznorodosti panenky – očné zrenice – prevracali.

Monika Kapustová, věnuje se jazykovědě, překladům a výuce