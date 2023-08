Pět variant, jak skončil Prigožinův poslední let. V jedné z nich žije

U žádné havárie letadla nelze z principu vyloučit chybu pilotáže nebo technickou závadu. Letadla mají pro účely případného vyšetřování palubní letové zapisovače – typicky jeden na komunikaci pilotů a druhý na data z palubních počítačů.

Kdyby Rusko záznamy zveřejnilo, mohlo by to do variant, co se mohlo stát, vnést světlo – anebo naopak zmatek, kdyby záznamy vzbudily dojem, že jde o falzifikáty.

Data projektu FlightRadar24 z posledních 33 minut letu ukazují, že pád stroje nastal krátce poté, co přestal stoupat a usadil se v letové hladině 28 000 stop (asi 8,5 kilometru).

We have processed the raw data received from RA-02795, which crashed this afternoon near Tver, Russia. The aircraft did not send position data, but sent other data to provide a picture of how it fell from the sky. https://t.co/Yt1PreVrn5 pic.twitter.com/lW6bD8jgPw

