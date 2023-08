Trumpovi se všichni vyhýbají, on se vyhnul jim. Republikáni měli prezidentskou debatu, Trump si povídal sám

V americkém Wisconsinu se konala první televizní debata vážných zájemců o kandidaturu Republikánské strany na prezidenta USA. Přenášela ji televize Fox a měla poprvé vytřídit, koho by mohli republikáni vyslat do boje o Bílý dům, kdyby to z nějakého důvodu nevyšlo s dosavadním favoritem exprezidentem Trumpem.