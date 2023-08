Ve čtvrti Kardashianek mizí voda, DiCaprio létá za udržitelnou módou. Rozmary celebrit zhoršují klimatickou krizi

Boj s klimatickou krizí se i v Česku stává nutností. Příklady táhnou, a tak se poohlížíme i po tom, jak se o životní prostředí starají ostatní. Řada fanoušků takto vzhlíží k celebritám a influencerům, kteří na sociálních sítích propagují udržitelnější životní styl, pomalou módu či vlastní šetrné kosmetické značky. Ne vždy jsou ale hodny následování.

„Když se soukromý letoun stává symbolem statusu a něčím, o co lidé usilují, není to něco, co bychom zrovna v souvislosti s ochranou klimatu potřebovali,“ říká pro Washington Post docent environmentálního inženýrství Peter DeCarlo z Univerzity Johnse Hopkinse.

Pokuty pro celebrity

Kalifornská čtvrť Hidden Hills má přibližně dva tisíce obyvatel. Domy zde v drtivé většině vlastní právníci nebo prominentní lékaři a celebrity jako Sylvester Stallone, Kim a Kourtney Kardashian či bývalá basketbalová hvězda Dwayne Wade. A právě jejich rezidence patřily ke dvěma tisícům domácností, které loni dostaly od místních vodáren upozornění za enormně vysokou spotřebu vody.

Loni byla situace v Kalifornii tak kritická, že úřady povolily zavlažování zahrad jen jednou týdně na osm minut. Doporučovaly vzdát se trávníků a rostlin, které špatně zvládají sucho, vůbec nenapouštět bazény, nebo je alespoň zakrývat a zajistit co nejmenší prosakování.

Podle zjištění deníku LA Times je v oblasti, kde leží Hidden Hills, průměrná denní spotřeba na člověka 730 litrů, zatímco průměr státu Kalifornie je 344 litrů.

List však zjistil, že navzdory zákazům dostalo minulé léto upomínku několik sídel, která vlastní zmíněné celebrity.

K největším odběratelkám vody patří sestry Kardashianovy, podle kterých se oblasti občas přezdívá „země Kardashianek“. Sídlo Kim Kardashian vypotřebovalo za červen 2022 zhruba