Zveřejňujme počty sázek na jednotlivá utkání, reaguje na kauzu Paták šéf rozhodčích a hejtman

Pochybení sudího Michala Patáka bylo tak evidentní, že jsme s ním ani mluvit nemuseli, říká předseda komise českých třetiligových rozhodčích a zároveň plzeňský hejtman Rudolf Špoták (Piráti). Fotbalová asociace by podle něj měla dát najevo, že ovlivňování zápasů je no-go zóna. „Pokud se prokáže, že za tím opravdu stálo sportovní sázení, tak ačkoliv ctím presumpci neviny, myslím, že by fotbalová asociace měla sáhnout k maximálnímu možnému trestu,“ říká v rozhovoru.

Rozhodčí Paták minulý týden v neděli ve třetí lize hrubě ovlivnil zápas mezi pražskou Admirou a rezervou Českých Budějovic.

Nastavený čas prvního poločasu nejdřív prodloužil o několik minut déle, než původně avizoval, do zápisu o utkání napsal zkreslené údaje a v desáté přidané minutě odpískal ve prospěch domácí Admiry pokutový kop za vymyšlený faul, jak ukazují dostupné videozáznamy.

Neděle 20.8.; ČFL: FK Admira Praha – Dynamo Č. Budějovice B, v nastavení první půle odpískal penaltu rozhodčí Michal Paták. Proč asi? Padl z ní gól na 2:0. Co vy na to? A co na to @FACR_Asociace @FacrRozhodci ? #MatchFixing pic.twitter.com/SWwoAwdBN4 — Miloslav Jančík (@MJancik) August 21, 2023

Admira penaltu proměnila a i díky tomu zvítězila 2:1. Oba týmy ale posléze požádaly o anulování výsledku a opakování zápasu, o čemž vedení soutěže rozhodne v září.

Paták byl mezitím vyřazen z listiny sudích, jeho počínání odsoudil předseda Fotbalové asociace České republiky (FAČR) Petr Fousek: „To, co jsem viděl, je naprosto nepřijatelné,“ napsal na sociální síť X.

Po utkání se navíc objevilo upozornění na neobvyklý nárůst sázkových vkladů, kvůli čemuž hodlají společnost Fortuna (hlavní partner českého fotbalu) a FAČR podat trestní oznámení.

Na bývalého prvoligového rozhodčího, který byl od profesionálů před několika lety vyřazen kvůli ztrátě důvěry (a úzkým vazbám na bývalého místopředsedu asociace Romana Berbra), a důsledky jeho počínání se ptáme plzeňského hejtmana Rudolfa Špotáka, který je zároveň předsedou komise rozhodčích v Řídící komisi pro Čechy (ŘKČ), jež pod hlavičkou FAČR organizuje nižší fotbalové soutěže na území Čech.

Rozhovor byl pořízen ještě předtím, než Paták zrušil své členství ve FAČR, čímž bylo přerušeno disciplinární řízení.

V rozhovoru se mimo jiné ptáme:

Jak moc může případ poškodit český fotbal.

Zda by se Paták mohl nějak obhájit.

Jak předcházet podezření z ovlivňování zápasů kvůli sázkám.

Jak Rudolf Špoták zvládá souběh politické a fotbalové funkce.

S Michalem Patákem bylo zahájeno disciplinární řízení. Jaký může být další postup?

O dalším postupu bude rozhodovat disciplinární komise ŘKČ, kam jsme rozhodčího Michala Patáka předali s podnětem uvedení nesprávných údajů do zápisu o utkání, které nekorespondují se skutečným děním na hrací ploše. Disciplinární komise se k tomu bude podle disciplinárního řádu muset postavit.

Nedokážu přesně citovat, jaké tam jsou sankce, ale co jsem se ptal kolegy z okresní disciplinárky, je to v řádu týdnů, několika měsíců a možná let či finanční postih.

Podnět jste tedy podali kvůli chybně uvedenému nastavenému času, ne kvůli zvláštně odpískané penaltě, která byla vidět na videu?

Na základně chybného nařízení pokutového kopu jsme