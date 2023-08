Daně, důchody, klima i umělá inteligence. Nejspíš o nich nic nevíte, ale výzkumné ústavy pro dobré vládnutí potřebujeme

V žargonu se jim říká rezortní výzkumáky. Po delší době se o nich opět veřejně dost mluví. A opět to má bohužel nádech aféry. Jde o výzkumné ústavy zřizované některými ministerstvy a financované ze státního rozpočtu. V novinách a na sociálních sítích se teď propírá, jak si reformní záměry a zodpovědnosti mezi sebou pinkají ministerstvo financí a ministryně pro vědu, že se zásadní změny zákonů pečou pod pokličkou a jak se proti věci negativně vymezují rezorty, které výzkumáky provozují.

Desítky výzkumáků přitom po většinu času fungují bez větší pozornosti. Běžný volič o jejich činnosti až na výjimky nepřekvapivě nemá tušení. Překvapivě podobně se tomu má u většiny politiků včetně poslanců a možná i některých ministrů. Zpravidla se o nich začne mluvit v okamžiku, kdy státnímu rozpočtu teče do bot a hledají se úspory. Teď je to v souvislosti s ozdravným vládním balíčkem, před více než deseti lety to podobně souviselo s konsolidačním batohem vlády Mirka Topolánka. V politických debatách pak lítají chlapácké návrhy, ať se výzkumáky prostě zruší – když o nich nikdo neví, tak je přece nikdo nebude ani postrádat. Kompromisně potom zní návrhy na zrušení pouze některých, jaksi pro výstrahu. Jako vrchol politického realismu pak přichází návrhy na plošné zkrácení jejich finanční podpory. Jak jinak – když se pořádně neví, které z ústavů jsou pro činnost ministerstev více či méně důležité, potřebné, užitečné a efektivní.

Je to důležité

Rezortní výzkumné ústavy zůstávají ve stínu pozornosti neprávem. Každý moderní stát totiž chtě nechtě musí regulačně, legislativně a jinak silně zasahovat do složitých procesů: ekonomických, sociálních, technologických, zdravotnických, environmentálních a dalších. Uvedu jen několik příkladů: Problematika dopadů daní na ekonomické motivace a výnosy je bez diskuzí zásadní pro efektivní fungování celé ekonomiky. Podobně komplexní problém je důchodová reforma, potažmo tlumení dopadů demografického stárnutí. Efektivní regulace oligopolů v oblasti síťových odvětví energetiky, dodávek vody, telekomunikací, svozu odpadů a dopravy rovněž vyžaduje kvalitní výzkumné zázemí. Výzkumem dnes téměř neorané pole je u nás zdravotní prevence. Urgentně – pro potřeby přípravy nové regulace na rezortech – je třeba výzkumů nových fenoménů spojených s informacemi a umělou inteligencí. Pokračovat lze přes témata spojená s řízením energetické transformace a modernizací školství. České zákony a regulace v řadě těchto zásadních oblastí však většinou a bohužel vznikají bez solidního výzkumného zázemí i proto, že fungování rezortních výzkumáků není dobře nastaveno.

Spletitý vývoj

Abych nastínil stávající problémy, budu trochu paušalizovat. Mnoho rezortních ústavů si dělá své podle zájmů svých vědců a bez jasnější výzkumné poptávky ze strany ministerstev, která ústavy zřídila a průběžně jim posílají peníze na činnost. Mnohé rezorty se o výzkumnou činnost a výsledky svých ústavů dostatečně nezajímají a konkrétní výzkumné úkoly jim nezadávají. Někdy i proto, že je úředníci ani nedokážou popsat a zadat. A když už výzkumáky nějaké výzkumy udělají, není o jejich výsledky a uplatnění na rezortech často dostatečný zájem. Nebo prostě na daném ministerstvu chybí lidé, kteří by je chápali a dokázali využít.

Současná struktura rezortních výzkumáků je výsledkem spletitého historického vývoje. Rozhodně ale nejde o výsledek strategického uvažování. Například rezort zemědělství financuje téměř dvě desítky výzkumáků, na každé dílčí téma jiný. Kromě nich přeposílá veřejnou finanční podporu dalším, a to i soukromým výzkumným pracovištím. Stačí si však vzpomenout, v jakém znalostním vakuu byly nedávné vyšponované debaty o tom, jaký oligopol v produkčním řetězci u nás může za zdražování potravin. Nikdo nevěděl. Na druhé straně barikády přitom stojí ministerstvo financí bez jediného výzkumáku. To by přitom kvalitní výzkumnou podporu potřebovalo jako sůl. Třeba současný ozdravný balíček obsahuje řadu opatření, která by měla stát na pevnějších výzkumných základech: Změny spotřebních daní odpovídající míře negativních externalit. Ekonomické (de)motivace způsobené změnami parametrů přímých daní. Dopady dotačních titulů. A dalo by se pokračovat na několika stranách.

Podobně nemá žádný vlastní ústav ministerstvo školství, byť financuje řadu servisních, ale v podstatě nevýzkumných organizací, jako je známý Cermat, Česká školní inspekce nebo méně známý Národní pedagogický institut.

Někde mezi oběma extrémy se nachází ministerstva zdravotnictví a práce. V případě prvního uvažme obrovskou oblast zdravotní prevence, jejích účinků ekonomických a zdravotních – výzkumů, které by se tím zabývaly, je u nás ovšem stále jako šafránu. Nebo dnes horké téma efektivita lékové politiky. Druhé jmenované ministerstvo práce má dva rezortní výzkumné ústavy. Jeden by od nich čekal zásadní oporu práce důchodových komisí v modelování dopadů zvažovaných reforem důchodového systému a daňově-sociálního systému. Ale nic takového se už dekády neděje.

Opomíjených výzkumných témat důležitých pro dobré vládnutí v zemi je u nás zkrátka nepočítaně.

Jak to nejde

Přirozeně se nabízí otázka, proč by výzkumy pro rezorty nemohly zajišťovat vysoké školy nebo konkrétně Akademie věd. Důvodů je několik. Pro stát, potažmo ministerstva je extrémně těžké, až nemožné ústavům či vysokým školám nějaký konkrétní výzkum zadat. Vysoké školy i ústavy AV ČR totiž mají obrovskou míru autonomie a mohou si v podstatě dělat výzkumy, jaké samy chtějí. Navíc AV ČR se výrazným způsobem zaměřuje na základní akademický výzkum, zatímco stát potřebuje výzkumy velmi konkrétní, praktické a aplikovatelné tady a teď. Jednorázové grantové výzvy na určité téma ze strany rezortů moc nefungují. Proces jejich zadávání je totiž poměrně zdlouhavý a administrativně náročný, zatímco ministerští úředníci i jejich politické vedení zpravidla potřebují mít výzkumné odpovědi rychle. A navíc – aby mohl výzkum na aktuální otázky reagovat rychle, musí trvale udržovat poměrně složité modely, průběžně aktualizovat datová zázemí a know-how. To se s podporou ad hoc grantů v podstatě nedá dělat. Navíc ministerstvo, které dnes institucionálně financuje činnost špatně zaměřených ústavů, si ze zákona nesmí poptat výzkum jinde.

Co dělat

Hromadně výzkumné ústavy zavírat nebo jim plošně zkrátit finanční podporu rozhodně není dobrá cesta. Stát by měl začít rekapitulací a definováním výzkumných potřeb a priorit jednotlivých rezortů. Nejlépe se zapojením vědecké obce a se zahraniční oponenturou, protože si s tím u nás moc nevíme rady. Překvapuje někoho, že tomu tak dosud není?

V dalším kroku by se měl stát zamyslet, do jaké míry tomuto novému zadání odpovídá struktura stávajících výzkumáků a jejich fungování. Až na základě toho by se mělo přistoupit ke koordinované restrukturalizaci. V případě ústavů, které nedodávají výzkumy v potřebném rozsahu, kvalitě a hlavně relevanci pro činnost rezortů, musí dojít ke změně jejich řízení a případně i managementu. Nelze vylučovat spojování a rušení ústavů na straně jedné a zakládání ústavů v jiné tematické oblasti. Pokud některým krokům brání legislativa, je třeba ji upravit. Ale citlivě, aby zajišťovala nejen kvalitu a relevanci výzkumů, ale zároveň i vědeckou autonomii ve výzkumné práci. A pokud se jako problém ukáže dlouhodobá apatie a nezájem o výzkumnou oporu ze strany ministerstev, je třeba provést změny i tam. Takové změny se ale samozřejmě nedají udělat lusknutím prstu pod informační pokličkou.

Autor působí jako výkonný ředitel akademického think tanku IDEA při CERGE-EI, jako člen sboru poradců premiéra a odborný poradce ministra školství.

